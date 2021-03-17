Brasil tem 2ª maior taxa mundial de mortes diárias por Covid, alerta Opas

Vítimas de Covid-19 são enterradas no Cemitério Vila Formosa em São Paulo (SP), que teve um aumento de enterros por conta da doença

Gerente de Incidente da Opas, Sylvain Aldighieri disse que a implementação de restrições no Brasil, nas esferas estadual e municipal, será essencial para controlar a pandemia. Para ele, as medidas adotadas até o momento "foram insuficientes, mesmo no melhor dos casos". É necessário ainda que os governos e prefeituras monitorem a situação constantemente, alertou Aldighieri.