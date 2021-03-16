Brasil tem novo recorde com 2.842 mortes por Covid-19 em 24h

A nova marca diária de óbitos é mais um recorde atingido nessa pandemia, superando as mortes registradas em 10 de março, de 2 286. Com isso, chega a 282.128 vidas perdidas em razão do novo coronavírus no País.

Nas últimas 24 horas, foram 74.595 novos registros da doença no País, elevando o total de casos de Covid-19 para 11.594.204. O número de casos desta terça-feira não tem a atualização relativa ao Estado do Rio Grande do Sul que, por problemas técnicos no acesso à base dos sistemas de informação, manteve os dados de ontem.