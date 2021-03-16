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Números do Conass

Brasil tem novo recorde com 2.842 mortes por Covid-19 em 24h

Chega a 282.128 vidas perdidas em razão do novo coronavírus no pior momento da pandemia no Brasil

Publicado em 16 de Março de 2021 às 19:58

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 mar 2021 às 19:58
Ato homenageia capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória
Ato homenageou capixabas mortos pelo novo coronavírus na praia de Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Brasil registrou 2.842 novas mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). Os números do Conass são sempre usados e ratificados mais tarde pelo Ministério da Saúde.
A nova marca diária de óbitos é mais um recorde atingido nessa pandemia, superando as mortes registradas em 10 de março, de 2 286. Com isso, chega a 282.128 vidas perdidas em razão do novo coronavírus no País. 
Nas últimas 24 horas, foram 74.595 novos registros da doença no País, elevando o total de casos de Covid-19 para 11.594.204. O número de casos desta terça-feira não tem a atualização relativa ao Estado do Rio Grande do Sul que, por problemas técnicos no acesso à base dos sistemas de informação, manteve os dados de ontem.

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