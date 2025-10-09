Home
Brasil recebe primeira remessa do antídoto para intoxicação por metanol

O Espírito Santo será contemplado com 28 ampolas do fomepizol; o Ministério da Saúde adquiriu, ao todo, 2.500 frascos do antídoto

LAIZ MENEZES

Agência FolhaPress

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:32

Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Brasil recebeu nesta quinta-feira (9) um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, principal antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes. De acordo com a pasta, 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades do medicamento. Outros estados receberão as ampolas a partir desta sexta (10), incluindo o Espírito Santo, com 28 unidades. Já outras 1.100 ficarão guardadas em estoque.

A carga foi entregue no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Estão presentes na recepção do lote a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Leandro Safatle, e a coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da Opas, Ileana Freitas.

Como será a distribuição do fomepizol

  • Pernambuco (68 ampolas)
  • Paraná (84)
  • Rio de Janeiro (120)
  • Rio Grande do Sul (80)
  • Mato Grosso do Sul (20)
  • Piauí (24)
  • Espírito Santo (28)
  • Goiás (52)
  • Acre (16)
  • Paraíba (28)
  • Rondônia (16)
  • Ceará (64)
  • Minas Gerais (152)
  • Bahia (104)
  • Distrito Federal (20)
  • Mato Grosso (28)
  • Alagoas (24)
  • Amapá (16)
  • Amazonas (32)
  • Maranhão (48)
  • Rio Grande do Norte (24)
  • Roraima (16)
  • Santa Catarina (56)
  • Sergipe (16)
  • Tocantins (16)

