Brasil recebe primeira remessa do antídoto para intoxicação por metanol

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:32
O Brasil recebeu nesta quinta-feira (9) um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, principal antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes. De acordo com a pasta, 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades do medicamento. Outros estados receberão as ampolas a partir desta sexta (10), incluindo o Espírito Santo, com 28 unidades. Já outras 1.100 ficarão guardadas em estoque.
A carga foi entregue no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Estão presentes na recepção do lote a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Leandro Safatle, e a coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da Opas, Ileana Freitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o