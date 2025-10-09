ES está incluso

Brasil recebe primeira remessa do antídoto para intoxicação por metanol

O Espírito Santo será contemplado com 28 ampolas do fomepizol; o Ministério da Saúde adquiriu, ao todo, 2.500 frascos do antídoto

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 15:32

Antídoto fomepizol para intoxicação por metanol chega ao Brasil Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Brasil recebeu nesta quinta-feira (9) um lote com 2.500 ampolas de fomepizol, principal antídoto para o tratamento de intoxicações por metanol. O medicamento, que não estava disponível no país, foi adquirido pelo Ministério da Saúde em meio ao aumento de casos e mortes. De acordo com a pasta, 1.500 ampolas serão distribuídas imediatamente. São Paulo, que concentra o maior número de casos, receberá 288 unidades do medicamento. Outros estados receberão as ampolas a partir desta sexta (10), incluindo o Espírito Santo, com 28 unidades. Já outras 1.100 ficarão guardadas em estoque.

A carga foi entregue no Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A compra foi realizada pelo governo federal por meio do Fundo Estratégico da Opas (Organização Pan-Americana da Saúde). Estão presentes na recepção do lote a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão, o diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Leandro Safatle, e a coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias para a Saúde da Opas, Ileana Freitas.

Como será a distribuição do fomepizol

Pernambuco (68 ampolas)

Paraná (84)



Rio de Janeiro (120)



Rio Grande do Sul (80)



Mato Grosso do Sul (20)



Piauí (24)



Espírito Santo (28)



Goiás (52)



Acre (16)



Paraíba (28)



Rondônia (16)



Ceará (64)



Minas Gerais (152)



Bahia (104)



Distrito Federal (20)



Mato Grosso (28)



Alagoas (24)



Amapá (16)



Amazonas (32)



Maranhão (48)



Rio Grande do Norte (24)



Roraima (16)



Santa Catarina (56)



Sergipe (16)



Tocantins (16)



