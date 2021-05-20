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Contrário ao presidente

Boulos diz ao convocar atos que governo Bolsonaro mata mais que pandemia

Boulos disse que enquanto o país registra mais de 400 mil mortes e milhões de desempregados, a prioridade do governo é vender a Eletrobras e os Correios

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 19:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 19:12
O pre-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos
O ex-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos Crédito: Alice Vergueiro/Folhapress
O ex-candidato do PSOL a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos gravou um vídeo em que convoca manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro para o dia 29 de maio.
Segundo o psolista, o Brasil não aguenta sangrar até 2022 e, enquanto o país registra mais de 400 mil mortes e milhões de desempregados, a prioridade do governo é vender a Eletrobras e os Correios.
"É difícil convocar mobilizações de rua num contexto de pandemia, mas hoje não temos outra alternativa. O governo mata mais que o vírus", diz ele no vídeo.
Boulos afirma que as manifestações são organizadas pela Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular e movimentos sociais de todo Brasil.
É o primeiro ato presencial convocado pelos grupos desde o início da pandemia.
"Quem for, use máscara PFF2, garanta o distanciamento e vamos com muita disposição de arrancar esse genocida do poder", diz Boulos.

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