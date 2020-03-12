Bolsonaro se reúne com Guedes e Jorge Oliveira no Palácio da Alvorada

Bolsonaro não tem se relacionado bem com o Congresso e economia vai mal Crédito: EBC

O presidente Jair Bolsonaro está reunido com o ministro da Economia, Paulo Guedes , e o ministro Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, no Palácio da Alvorada. O líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra (MDB-PE) também participa da reunião.

O encontro ocorre após um dia difícil para o mercado brasileiro motivado pelo receio ao coronavírus e após uma derrota do governo no Congresso, com a derrubada de veto presidencial.

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Nesta quarta-feira, no âmbito corporativo, a Bolsa de Valores voltou a cair e o dólar a subir em meio ao receio provocado pela disseminação do coronavírus, classificada hoje como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Pela segunda vez na semana, o circuit breaker foi acionado , o mecanismo interrompeu por 30 minutos a negociação de ativos na bolsa. Antes da interrupção, o Ibovespa registrou perda de 10,11%, indo aos 82.887,24 pontos, enquanto o dólar a vista renovou sucessivas máximas indo a R$4,73.