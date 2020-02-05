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Coronavírus

Bolsonaro: Militares que resgatarão brasileiros na China terão quarentena

Dois aviões da frota presidencial devem sair do Brasil nesta quarta (5), para buscar 29 pessoas em Wuhan

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 12:49
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (5), que os militares envolvidos no resgate de brasileiros em Wuhan, na China, também terão de passar por período de quarentena no Brasil. A cidade de Wuhan é o epicentro do novo coronavírus.

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"E o pessoal chegando, inclusive nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar, também vão passar o carnaval em quarentena. Então, é responsabilidade acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá", disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.
Dois aviões da frota presidencial devem sair do Brasil nesta quarta para buscar 29 pessoas em Wuhan. No grupo, há quatro chineses que são parentes dos brasileiros que serão repatriados. A previsão é de que eles retornem ao País no próximo sábado.

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O Ministério da Saúde já havia anunciado que os repatriados passariam por quarentena de 18 dias, na base aérea de Anápolis (GO). Segundo Bolsonaro, a princípio todos ficarão em Anápolis, civis e militares.

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