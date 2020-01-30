Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro esvazia Casa Civil, e aliados veem demissão de Onyx mais próxima
Ministro enfraquecido

Bolsonaro esvazia Casa Civil, e aliados veem demissão de Onyx mais próxima

Onyx foi um aliado de primeira ordem de Bolsonaro durante a campanha e o período de transição, dos quais participou como coordenador

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 19:35
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, Presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Correa/PR
O esvaziamento de funções da Casa Civil, anunciado na manhã desta quinta-feira (30) pelo presidente Jair Bolsonaro, foi interpretado por auxiliares do Palácio do Planalto como um sinal de que Onyx Lorenzoni (DEM-RS) deixará o governo em breve.
Dois dias depois de demitir pela imprensa o número dois da pasta, Vicente Santini, o presidente anunciou nas primeiras horas da manhã desta quinta a transferência do PPI (Programa de Parceria de Investimentos) da Casa Civil para a Economia, gesto que esvazia e enfraquece Onyx, que está em férias.
Onyx foi um aliado de primeira ordem de Bolsonaro durante a campanha e o período de transição, dos quais participou como coordenador.
Desde que assumiu a Casa Civil em janeiro de 2019, o ministro viu seu poder diminuir gradualmente. Em junho de 2019, ele já havia perdido a função de articulador político, hoje na Secretaria de Governo, e a SAJ (Subchefia de Assuntos Jurídicos), transferida para a Secretaria-Geral. 

Veja Também

Seis ministros de Bolsonaro fizeram voos exclusivos em jatos da FAB

Bolsonaro recua e desiste de recontratar assessor que viajou em jato da FAB

Bolsonaro estuda desde o ano passado fazer mudanças em sua equipe ministerial, mas aguardava um momento oportuno para anunciá-las. Ele adiou a tomada de decisão no fim de 2019 para negar o noticiário da imprensa de que ele estava prestes a trocar as chefias da Casa Civil e do Ministério da Educação. 
Segundo aliados do presidente, o caso Santini surgiu como a desculpa perfeita para que a reformulação de equipe aconteça.
Santini teve sua saída da secretaria-executiva anunciada por Bolsonaro na terça (28), depois de ter usado um voo exclusivo da FAB (Força Aérea Brasileira) para voar de Davos, na Suíça, para Déli, na Índia. 
O presidente classificou o episódio como "inadmissível" e "imoral". Porém, na noite de quarta (29), Santini foi nomeado para outra função na Casa Civil, como assessor especial da Secretaria Especial de Relacionamento Externo, para ganhar um salário apenas R$ 300 menor. A repercussão negativa levou a novo recuo de Bolsonaro em menos de 12h.

Veja Também

Bolsonaro anuncia R$ 892 milhões para cidades atingidas pela chuva

No momento, não há previsão de visita de Bolsonaro ao ES, diz Planalto

Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro disse que vai "tornar sem efeito" a admissão Santini para o novo posto e também informou que Fernando Wandscheer de Moura Alves, nomeado na noite de quarta, deixará a secretaria-executiva da Casa Civil. 
A assessoria de imprensa da pasta não respondeu quem responde interinamente pelo órgao. Onyx está em férias desde o dia 18 de janeiro e sua previsão de retorno ao trabalho é dia 3 de fevereiro, na próxima segunda. 
Para aliados do presidente, Santini serviu apenas de "bode expiatório" para o enfraquecimento do chefe da Casa Civil.
Bolsonaro foi alertado sobre o caso de Santini pelo ministro Paulo Guedes (Economia). Foi relatado à reportagem que o próprio ministro alertou Santini em Davos sobre o elevado custo de um uso de jato da FAB.
Se a saída de Onyx for confirmada, entre as possíveis soluções está a de o general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, assumir interinamente. Outro desenho estudado é devolver a Casa Civil à SAJ, o que transferiria Jorge Oliveira da Secretaria-Geral para a pasta.
Bolsonaro estuda destacar Onyx para a articulação política, mas com um cargo no Congresso, onde ele é deputado. 
A avaliação da equipe do presidente é que Onyx teria um papel mais efetivo na articulação política no Poder Legislativo, atividade que enfrenta críticas, sobretudo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Caso Jorge Oliveira seja o escolhido para a Casa Civil, a troca de cadeiras abriria espaço para o presidente abrigar o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) na Secretaria-Geral. Segundo auxiliares presidenciais, o amigo de Bolsonaro recebeu a garantia no início deste ano de um posto na máquina federal.
Para ser nomeado, Fraga colocou como condição o arquivamento de processo que responde  em segunda instância pela acusação de cobrança de propina de uma cooperativa quando era secretário de Transportes do Distrito Federal, em 2008.
A expectativa da equipe do presidente é que o caso chegue a um desfecho no primeiro trimestre deste ano. Bolsonaro já cogitou separar o Ministério da Justiça da Segurança Pública para alocá-lo, mas a hipótese foi descartada após a insatisfação do ministro Sergio Moro.
Além da Casa Civil, outra mudança é cogitada na Educação. No Palácio do Planalto, a troca do ministro Abraham Weintraub é dada como provável. O presidente, que já reclamou em entrevista à imprensa sobre a postura do ministro, ficou irritado com os problemas técnicos no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
Nos últimos dias, deputados aliados defenderam ao presidente a necessidade de se trocar o comando da pasta para evitar que a imagem do governo seja contaminada pelas polêmicas criadas por Weintraub.
Para o seu lugar, ele avalia os nomes do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e do ex-ministro da Educação Mendonça Filho (DEM), que tem o apoio de Maia. O presidente da Câmara criticou publicamente Weintraub na quarta, em evento em São Paulo.
Se a saída de Onyx for confirmada, Bolsonaro iniciará seu segundo ano de governo com praticamente todo seu núcleo-duro da campanha fora. Já foram escanteados do centro do poder o ex-ministro Gustavo Bebianno, o ex-senador Magno Malta e o empresário Paulo Marinho, que montou um estúdio improvisado em sua casa para gravação dos programas de TV.
"É simples. Quando o Jair anuncia uma decisão e conclui com a frase "e ponto final", significa que ainda mudará de opinião ao menos umas trinta vezes.  Como a culpa por tudo é sempre dos outros, e nunca dele, dá esse ar de confusão. Mas é o padrão mesmo. Está tudo bem. Faltam só mais vinte e sete alterações", disse Bebianno à reportagem ao comentar o esvaziamento da pasta anunciado por Bolsonaro nesta quinta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados