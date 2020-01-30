No momento, não há previsão de visita de Bolsonaro ao ES, diz Planalto

O presidente da República, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

Após a devastação de algumas cidades no Sul do Espírito Santo devido às fortes chuvas  que deixaram dez mortos e 14.765 desabrigados ou desalojados , capixabas têm cobrado nas redes sociais que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), visite o Estado para acompanhar e ajudar na reconstrução dos municípios atingidos. O Planalto informou, no entanto, que não há previsão de visita do presidente ao Espírito Santo no momento. Nesta quinta-feira (30), ele viaja para Minas Gerais para fazer um sobrevoo por regiões atingidas pelas chuvas, onde foram contabilizadas 55 mortes e 53.188 pessoas obrigadas a sair de suas casas.

"Até o momento, não há previsão de visita do Presidente da República ao ES", diz a nota encaminhada no final da manhã desta quinta-feira pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. O governo do Espírito Santo também afirmou que não foi comunicado sobre a presença de Bolsonaro no Estado.

O apelo pela vinda de Bolsonaro ganhou o coro da bancada capixaba na Câmara dos Deputados. O deputado federal Evair de Melo (PP) publicou em suas redes que conversou com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, pedindo a presença do presidente.

Acabo de falar agora com General RAMOS, Ministro de Governo que a bancada capixaba precisa da presença @jairbolsonaro aqui no Estado, assim como fará em Minas Gerais amanhã quinta feira. O Ministro afirmou que está Despachando agora no Gabinete do Presidente! — Evair de Melo (@EvairdeMelo) January 29, 2020

A deputada federal Soraya Manato (PSL) já havia enviado na última quinta-feira (23) um ofício ao Planalto solicitando uma visita do presidente no Estado.

No último domingo (26), após novas pancadas de chuva e o agravamento da situação, com mais vítimas e cidades atingidas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto , antecipou sua vinda ao Estado. A visita estava programada inicialmente para acontecer só na terça-feira (28).

PRESIDENTE ESTEVE NO RJ E NA ÍNDIA

Os primeiros estragos causados pela chuva neste ano aconteceram na madrugada do dia 17 e manhã do dia 18, quando foram contabilizados seis óbitos, além da destruição de "100% do comércio de Iconha" . Desde então, o presidente saiu de Brasília em duas oportunidades.

Presidente da República Jair Bolsonaro durante visita ao Taj Mahal. na Índia Crédito: Alan Santos/PR

Bolsonaro viajou novamente na quinta-feira (23) para a Índia, a convite do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Lá, o presidente participou das comemorações do Dia da República indiano e de encontros com empresários dos dois países. Ele voltou ao Brasil na última terça-feira (28) e vai a Minas Gerais na tarde desta quinta.

Nas redes sociais, capixabas têm cobrado o presidente: "Minas e Espírito Santo debaixo d'água e até agora não vi o presidente demonstrar preocupação com a desgraça que atinge estes dois Estados. Nem cogitou a possibilidade de uma visita", escreveu o usuário @jorgetemer no Twitter. "Botar o pé na lama ele não quer", disse Cely Ferreira Lima, em resposta a matérias postadas nas redes de A Gazeta. "O mesmo mito que abandonou o Estado em calamidade?", comentou Rubia Ferreira no Facebook em resposta a um defensor do presidente, que o chamou de mito.

Reunião entre o governador Renato Casagrande e o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto Crédito: Hélio Filho/Secom

Em dezembro de 2013, a então presidente Dilma Rousseff (PT) também foi criticada por demorar a ir até os locais mais afetados. Na época, 52 municípios foram afetados e 23 pessoas morreram no Estado. Os problemas começaram a se intensificar no dia 16 de dezembro daquele ano, com as primeiras mortes sendo registradas a partir do dia 18. A presidente sobrevoou o Estado no dia 24 daquele mês.

AJUDA FEDERAL AOS CAPIXABAS

O governo federal disponibilizou R$ 90 milhões para ajudar os municípios que enfrentam dificuldades por conta das enchentes. Por meio do Ministério da Cidadania, também foram antecipados o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários atingidos e o saque do FGTS.