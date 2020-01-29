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Vídeo: prédio de quatro andares é demolido em Iconha

Imóvel veio ao chão em poucos segundos. Estrutura foi comprometida após enxurrada que devastou o município no Sul do Estado

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 19:53
Estrutura de prédio foi abalada e ameaçava cair Crédito: Internauta
Um prédio de quatro andares foi demolido na tarde desta quarta-feira (29), em Iconha, no Sul do Espírito Santo, por estar com a estrutura comprometida. O Rio Iconha subiu mais de quatro metros e invadiu várias ruas do município. Segundo a Defesa Civil, cabos de aço foram presos ao imóvel que veio ao chão em poucos segundos.
A imagem chamou a atenção dos moradores. Segundo a assessoria da prefeitura, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio, na rua Virgílio Silva, na semana passada uma vez que, logo após a enchente, a estrutura já estava visivelmente comprometida, com risco de desabar. Em seguida, foi elaborado o decreto de demolição.
A operação, segundo a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rego, durou cerca de três horas. A demolição foi feita com a ajuda de cabos de aço presos no imóvel e arrastados com uma máquina. A área foi isolada, a rede elétrica e de telefonia foram desligadas antes da ação.
Nesta sexta-feira faremos uma nova vistoria na estrutura dos imóveis da cidade para saber quais imóveis precisarão de reforma. Até o momento, não temos informação se mais imóveis precisarão de demolição, afirmou a coordenadora.

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