Vídeo: prédio de quatro andares é demolido em Iconha

Um prédio de quatro andares foi demolido na tarde desta quarta-feira (29), em Iconha, no Sul do Espírito Santo, por estar com a estrutura comprometida. O Rio Iconha subiu mais de quatro metros e invadiu várias ruas do município. Segundo a Defesa Civil, cabos de aço foram presos ao imóvel que veio ao chão em poucos segundos.
A imagem chamou a atenção dos moradores. Segundo a assessoria da prefeitura, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio, na rua Virgílio Silva, na semana passada uma vez que, logo após a enchente, a estrutura já estava visivelmente comprometida, com risco de desabar. Em seguida, foi elaborado o decreto de demolição.
A operação, segundo a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rego, durou cerca de três horas. A demolição foi feita com a ajuda de cabos de aço presos no imóvel e arrastados com uma máquina. A área foi isolada, a rede elétrica e de telefonia foram desligadas antes da ação.
Nesta sexta-feira faremos uma nova vistoria na estrutura dos imóveis da cidade para saber quais imóveis precisarão de reforma. Até o momento, não temos informação se mais imóveis precisarão de demolição, afirmou a coordenadora.