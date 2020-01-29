Vídeo: prédio de quatro andares é demolido em Iconha

Estrutura de prédio foi abalada e ameaçava cair Crédito: Internauta

A imagem chamou a atenção dos moradores. Segundo a assessoria da prefeitura, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio, na rua Virgílio Silva, na semana passada uma vez que, logo após a enchente, a estrutura já estava visivelmente comprometida, com risco de desabar. Em seguida, foi elaborado o decreto de demolição.

A operação, segundo a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Nelsani Maria Rego, durou cerca de três horas. A demolição foi feita com a ajuda de cabos de aço presos no imóvel e arrastados com uma máquina. A área foi isolada, a rede elétrica e de telefonia foram desligadas antes da ação.