Um prédio de quatro andares vai ser demolido nesta quarta-feira (29), em Iconha, no Sul do Espírito Santo, por estar com a estrutura comprometida, depois que o Rio Iconha subiu mais de quatro metros e invadiu vários ruas do município.
Segundo a assessoria da prefeitura, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio na semana passada uma vez que, logo após a enchente, a estrutura já estava visivelmente comprometida, com risco de desabar. Em seguida, foi elaborado o decreto de demolição.
De acordo a Defesa Civil de Iconha, apenas uma família, que é a proprietária do prédio, estava morando no local e, agora, está na casa de familiares. A previsão é de que o edifício seja demolido nesta quarta-feira (29).
Prédio de quatro andares com risco de desabar será demolido em Iconha