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Após enchente

Prédio de quatro andares com risco de desabar será demolido em Iconha

Segundo a Defesa Civil Municipal, a estrutura está visivelmente comprometida e com risco de desabar. Decreto para demolição já foi elaborado e a previsão é de que o edifício seja demolido nesta quarta-feira (29)

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 14:59
Prédio de quatro andares será demolido em Iconha Crédito: Internauta
Um prédio de quatro andares vai ser demolido nesta quarta-feira (29), em Iconha, no Sul do Espírito Santo, por estar com a estrutura comprometida, depois que o Rio Iconha subiu mais de quatro metros e invadiu vários ruas do município.
Segundo a assessoria da prefeitura, a Defesa Civil Municipal interditou o prédio na semana passada uma vez que, logo após a enchente, a estrutura já estava visivelmente comprometida, com risco de desabar. Em seguida, foi elaborado o decreto de demolição.
De acordo a Defesa Civil de Iconha, apenas uma família, que é a proprietária do prédio, estava morando no local e, agora, está na casa de familiares. A previsão é de que o edifício seja demolido nesta quarta-feira (29).

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