Bolsonaro diz se orgulhar por Eduardo deixar Brasil e fala em combate a 'nazifascismo'

"[Ele] se afasta para combater algo parecido com o nazifascismo, que cada vez mais avança em nosso país", afirmou o ex-presidente em evento no Senado

Jair Bolsonaro deu entrevista ao participar de evento no Senado Crédito: Roque de Sá/Agência Senado

No governo de Bolsonaro, o então secretário de Cultura, Roberto Alvim, imitou um discurso do nazista Joseph Goebbels, ministro da Propaganda de Adolf Hitler na Alemanha. Ele acabou demitido pelo fato.

Bolsonaro também indicou que ele está ajudando a financiar a estadia de Eduardo nos Estados Unidos e que o atual presidente do país, Donald Trump, está "abraçando" seu filho durante sua temporada no exterior.

Bolsonaro afirmou que não sabe quanto tempo seu filho pretende ficar nos Estados Unidos e que não foi debatida qualquer possibilidade de Eduardo pedir asilo, mas que, se for o caso, ele pede e o Trump "dá imediatamente".

"A gente não está preocupado com as acusações, que ele sabe que ele não cometeu nada de errado. A gente está preocupado com quem vai julgá-lo e está evidente para todo mundo a cada dia que é um julgamento violento. E para fazer covardia e vingança, não é para fazer justiça", disse o senador.

"Ele sabe que aqui não tem mais democracia, então ele continua lutando pela nossa lá de fora", completou.

Eduardo Bolsonaro era um dos deputados cotados para assumir a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados , posto que agora deve ser ocupado por outro nome bolsonarista do partido.