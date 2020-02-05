Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro diz que José de Abreu está 'massacrando' Regina Duarte
Críticas

Bolsonaro diz que José de Abreu está 'massacrando' Regina Duarte

'Não vi ninguém, das feministas e da esquerda festiva que temos, falando nada', afirma o presidente

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 11:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 11:54
Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (5) que o ator José de Abreu está "massacrando" a futura secretária de Cultura do governo, a atriz Regina Duarte. 
"Na política você tem que ter um pouco de maldade. Na política você entrou num liquidificador. Tem um ator aí batendo nela [Regina], falando palavras impronunciáveis. E não vi ninguém, das feministas e da esquerda festiva que temos, falando nada. [Ele] está massacrando uma senhora que tem um passado aí que nos orgulha a todos", disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada. 

Veja Também

Regina Duarte revela artistas que apoiaram o 'casamento' com Bolsonaro

Rivais na política, Regina Duarte e José de Abreu já foram par romântico

Após dizer sim a Bolsonaro, Regina Duarte comemora com amigos em hotel

Bolsonaro se referiu a declarações de José de Abreu, embora não o tenha citado nominalmente. 
Regina Duarte aceitou assumir a secretaria de Cultura no último dia 29. Ela substituirá Roberto Alvim, que foi demitido por Bolsonaro após publicar um vídeo em que parafraseia um ministro da Alemanha nazista.
José de Abreu tem criticado Regina por ter entrado no governo Bolsonaro.

Veja Também

José de Abreu é condenado a apagar tuítes que acusam PSDB de roubo

Vídeo: José de Abreu pede namorada em casamento nas Ilhas Maldivas

Em uma postagem no Twitter, ele afirmou por exemplo que iria "desmascarar" a atriz: "Lembra de quantos gays lhe tiraram rugas? Coloriram seus cabelos brancos? Criaram figurinos para esconder suas banhas?" Ele foi acusado de ser machista e misógino pelo conteúdo das suas publicações.
Mesmo com as críticas, o ator reagiu e disse que não dá para respeitar quem apoia Bolsonaro. "Fascista não tem sexo", afirmou. "Vagina não transforma uma mulher em um ser humano." 
Questionado sobre quando a nomeação de Regina se concretizará, Bolsonaro disse que não há pressa. 
"Ela tem um acerto com a Globo ainda. A gente está conversando, não tem pressa não. Se fizer correndo as coisas, não dá certo. Quero o bem dela, é uma pessoa que tem um coração muito grande", disse o presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados