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Cultura dividida

Regina Duarte revela artistas que apoiaram o 'casamento' com Bolsonaro

Publicação da atriz segue ataques que sofreu após aceitar convite para comandar a Secretaria Especial da Cultura

Publicado em 31 de Janeiro de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jan 2020 às 17:27
Presidente da República Jair Bolsonaro durante encontro com Regina Duarte Crédito: Carolina Antunes
A atriz Regina Duarte postou em seu Instagram nesta sexta (31) uma colagem de imagens de artistas que manifestaram apoio ao "sim" que ela disse na quarta ao governo Bolsonaro.
Regina está assumindo o comando da Secretaria Especial da Cultura, após a queda do dramaturgo Roberto Alvim, demitido por ter copiado frases do nazista Joseph Goebbels em um pronunciamento oficial.
Na colagem que a atriz publicou, há fotos dos atores Carolina Ferraz, Marcio Garcia, Ary Fontoura, Maitê Proença, Beth Goulart e da autora de novelas Gloria Perez, entre outros.
Ver essa foto no Instagram

Bóra lá, queridos , pela pluralidade cultural do nosso amado BRASIL !????

Uma publicação compartilhada por Regina (@reginaduarte) em

São artistas que manifestaram apoio à atriz durante o "noivado" com Jair Bolsonaro, termo usado por Regina para se referir ao período em que estudou a estrutura da pasta, antes de aceitar a proposta. "Bóra lá, queridos, pela pluralidade cultural do nosso amado Brasil", escreveu, com as imagens.

RESPOSTA

A postagem da atriz soa como resposta aos diversos ataques da própria classe artística. Entre os mais agressivos, José de Abreu chegou a dizer em tom ameaçador que poderia contar algum segredo dela: "Eu sei o que fizemos na sua casa na Barra", escreveu o ator no Instagram.
"Muita gente da classe apoia a Regina Duarte, mas não tem coragem de vir a público", disse Proença em uma entrevista o jornal "O Globo". "Sei que você irá exercer a sua função com o total comprometimento. Fico na torcida para que aqueles que criticam apenas para fomentar a oposição saibam avaliar os atos e não as bandeiras", disse Márcio Garcia, também na rede social. "Torcendo por todos nós", escreveu o ator Luiz Fernando Guimarães.

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