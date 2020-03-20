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Crise do coronavírus

Bolsonaro diz não se preocupar com panelaço, mas sim com o 'vírus'

Manifestações contra o governo foram registradas em diversas capitais brasileiras nos últimos dias. Agravamento da turbulência econômica e avanço da nova doença mexeram com a imagem presidencial

Publicado em 20 de Março de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 13:18
Coletiva à Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado Crédito: Carolina Antunes
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não há nenhuma preocupação no governo federal sobre as recentes manifestações populares contra sua gestão. Na quarta-feira (18), panelaços foram registrados em diversas capitais brasileiras manifestações se repetiram na quinta-feira. "Estou preocupado com o vírus, saúde e emprego do povo brasileiro. Qualquer panelaço, qualquer coisa que venha acontecer é manifestação democrática", afirmou.
Após minimizar a disseminação do novo coronavírus no primeiro momento, o presidente afirmou que é necessário uma "carga pesada" de conscientização na população. Apesar de ser contrário ao fechamento do comércio, Bolsonaro pediu para que quem não precisar sair de casa, evitar ir às ruas. "Esta tem que ser a mais importante orientação ao povo brasileiro", afirmou.

Bolsonaro e o coronavírus

O presidente também negou que haja qualquer problema em relação ao Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ou outros membros de sua equipe. "Mandetta, por exemplo, estava um ministro normal. De repente, um dia, ele apareceu e está mostrando sua competência", afirmou.
O mandatário lamentou, por fim, a ausência do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que testou positivo para coronavírus.

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