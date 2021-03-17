Bolsonaro diz a apoiadores que Lula não ficará elegível

A um outro apoiador, Bolsonaro declarou: "Imagina se tivesse o PT no meu lugar aqui, como estaria o Brasil".

O ministro considerou que as denúncias extrapolam o escândalo de corrupção da Petrobras revelado pela Operação Lava Jato e que o juízo de Curitiba não tinha competência para julgar e processar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações da Odebrecht.