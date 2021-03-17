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Eleições 2022

Bolsonaro diz a apoiadores que Lula não ficará elegível

A um outro apoiador, Bolsonaro declarou: "Imagina se tivesse o PT no meu lugar aqui, como estaria o Brasil"

Publicado em 17 de Março de 2021 às 08:16

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 mar 2021 às 08:16
Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça-feira (16 a apoiadores, ao chegar ao Palácio da Alvorada, que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ficará elegível para ser candidato a presidente em 2022. Bolsonaro respondia a um simpatizante que havia dito querer ver um debate dele com Lula. "Ele não vai ficar elegível, não. Acho que não", afirmou o presidente.
A um outro apoiador, Bolsonaro declarou: "Imagina se tivesse o PT no meu lugar aqui, como estaria o Brasil".
Lula ficou elegível após o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter anulado os julgamentos e condenações do ex-presidente realizados pela Justiça Federal de Curitiba. Fachin, então, redirecionou as ações penais para o Distrito Federal.
O ministro considerou que as denúncias extrapolam o escândalo de corrupção da Petrobras revelado pela Operação Lava Jato e que o juízo de Curitiba não tinha competência para julgar e processar os casos do triplex do Guarujá, do sítio de Atibaia, da sede do Instituto Lula e das doações da Odebrecht.

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