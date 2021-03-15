Doria liga para Lula para falar de ameaça sofrida pelo ex-presidente

O governador Doria e o ex-presidente Lula Crédito: Montagem

A ideia do telefonema foi a de prestar solidariedade e também dizer que determinou ao secretário de Segurança Pública, general João Camilo de Campos Pires, que investigue o caso com o máximo possível de rigor.

O próprio governador tucano tem sofrido com ameaças nos últimos meses.

No vídeo, um homem dá tiros em alvos improvisados e chama Lula de "filho da puta".

"Hoje é sábado, dia 13 de março, presta atenção no recado que eu vou dar para você, seu vagabundo: se você não devolver os R$ 84 bilhões que você roubou do fundo de pensão dos trabalhadores, você vai ter problema, hein, cara? Você vai ter problema, diz o homem no vídeo que se disseminou pelas redes sociais.

A gravação foi divulgada em diversas redes sociais após a decisão do ministro do STF Edson Fachin de anular as condenações do petista proferidas pela 13ª Vara Federal da Justiça Federal de Curitiba, responsável pela Lava Jato.