Bolsonaro deve ser julgado entre agosto e setembro no STF por trama golpista

Ação criminal entrou na fase de alegações finais, quando acusação e defesas enviam seus argumentos derradeiros ao Supremo, o que leva cerca de 45 dias

Publicado em 27 de junho de 2025 às 16:27

BRASÍLIA - O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus da ação penal principal da trama golpista deve ocorrer entre o final de agosto e o início de setembro. O processo entra agora na fase das alegações finais da acusação e das defesas, a última etapa antes do julgamento, o que deve levar em média 45 dias.

Os prazos processuais não serão suspensos durante o recesso do Supremo Tribunal Federal (STF), em julho, porque o general e ex-ministro Walter de Souza Braga Netto está preso.

Julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus deve acabar até setembro Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação no Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (27) que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja intimada para apresentar seus argumentos finais no processo em até 15 dias. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, deve reiterar o pedido de condenação de todos os réus.

Em seguida, a defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, terá 15 dias para enviar ao STF suas alegações finais. Ele se manifestará antes dos outros réus porque fechou delação premiada.

>

Por fim, os demais réus terão mais 15 dias para apresentar os últimos argumentos antes do julgamento.

A cada rodada, os prazos começam a contar a partir do recebimento das intimações pelos advogados. Quando o prazo termina no final de semana, as defesas podem enviar os argumentos na segunda-feira.>

Depois que a acusação e as defesas se manifestarem, Alexandre de Moraes vai preparar o voto e liberar o caso para julgamento na Primeira Turma do STF. Caberá ao ministro Cristiano Zanin, presidente do colegiado, acomodar o processo na pauta. O caso é tratado como prioritário.>

O rito da fase final da ação penal da trama golpista:>

Acusação: 15 dias para a PGR apresentar os últimos argumentos a favor da condenação dos réus;

15 dias para a PGR apresentar os últimos argumentos a favor da condenação dos réus; Delator: 15 dias para Mauro Cid se manifestar;



15 dias para Mauro Cid se manifestar; Réus: 15 dias para as defesas enviarem ao STF suas alegações finais;



15 dias para as defesas enviarem ao STF suas alegações finais; Relator: Alexandre de Moraes vai preparar o voto e, depois disso, liberar o processo para julgamento;



Alexandre de Moraes vai preparar o voto e, depois disso, liberar o processo para julgamento; Pauta: caberá a Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, definir a data do julgamento.

>

Enquanto o tribunal acelera procedimentos para concluir o julgamento das lideranças ainda em 2025, em uma tentativa de evitar a contaminação do calendário eleitoral, as defesas tentam evitar o desfecho mais provável: a condenação.

A fase de investigação, que antecedeu o recebimento das denúncias pela Primeira Turma do STF, foi marcada por questionamentos de ordem processual levantados pelos advogados, como falta de acesso a provas e divergências sobre a própria competência do tribunal para o julgamento.>

O início da ação penal deflagrou uma nova fase de debates, agora sobre a tipificação dos crimes e a dosimetria das penas em caso de condenação. Após os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos réus, houve duas acareações no STF – de Braga Netto e Mauro Cid e do ex-ministro da Justiça Anderson Torres com o ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes.>

