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Agenda

Bolsonaro deixa Alvorada e vai à comemoração de aniversário de ministro

De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), o almoço neste sábado se trata de uma agenda privada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 17:09

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 17:09

Presidente Jair Bolsonaro
Presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada neste sábado Crédito: Carolina Antunes/Pr
O presidente Jair Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada neste sábado (28), para ir à comemoração de aniversário do ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. A confraternização ocorre em um condomínio no Jardim Botânico, bairro próximo do centro de Brasília.
Marinho completou 57 anos na última quinta-feira, 26. Na ocasião, ele foi parabenizado pelo presidente e demais autoridades durante evento no Palácio do Planalto.
Antes de sair da residência oficial, Bolsonaro cumprimentou e tirou fotos com apoiadores durante cerca de dez minutos. Depois, saiu sem falar com a imprensa.
O presidente chegou ao local por volta de 12h30. O líder do Centrão na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou pouco depois ao local e confirmou a jornalistas o motivo da confraternização.
Na agenda pública do chefe do Executivo não constam compromissos oficiais para este fim de semana.
De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom), o almoço neste sábado se trata de uma agenda privada.
No domingo, Bolsonaro deve viajar para o Rio de Janeiro para votar no segundo turno das eleições municipais. Os horários não foram divulgados pela Secom.

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