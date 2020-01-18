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Ameaçou veto

Bolsonaro citou impeachment antes de sancionar fundão eleitoral

O presidente sancionou lei que prevê R$ 2 bilhões para financiar campanhas eleitorais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2020 às 13:08

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 13:08

Jair Bolsonaro sancionou lei que prevê R$ 2 bilhões para financiar campanhas eleitorais Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sancionou o projeto aprovado pelo Congresso que prevê a destinação de R$ 2 bilhões ao fundo público que financia campanhas eleitorais. A medida foi anunciada pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, na noite de sexta (17), no Twitter. 

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Crítico do fundão, Bolsonaro chegou a ameaçar derrubar a proposta.
Um dia depois da aprovação do fundo no Congresso, Bolsonaro sinalizou que poderia vetar a destinação de verba pública para a campanha. Ele fez menções ao PSL, partido do qual se desfiliou, e ao PT, que levará a maior fatia do fundão, e disse que não iria "ajudá-los".
"O PT vai ganhar R$ 200 milhões para fazer campanha no ano que vem. Aquele pessoal do PSL lá, que mudou de lado, também vai pegar R$ 200 milhões. Se quer fazer material de campanha caro, não vou ajudar esse cara, pronto", afirmou, no dia 18 de dezembro.

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No dia seguinte, Bolsonaro deixou mais explícita sua intenção de vetar a proposta. Em entrevista a jornalistas, disse que não considerava justo o uso do fundo.
"Aquela proposta que foi R$ 2 bilhões é em função de uma lei que tinha, não é que quero isso. Em havendo brecha para vetar, eu vou fazer isso. Porque eu não vejo, com todo respeito, como justos recursos para fazer campanha. A tendência é vetar, sim."
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, contudo, disse que poderia haver retaliações por parte do Legislativo caso o veto fosse concretizado. 

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No mesmo dia, Bolsonaro voltou atrás. Em transmissão nas redes sociais, sugeriu que, se não sancionasse o fundão, poderia ser alvo de um processo de impeachment. 
"O Congresso pode entender que eu, ao vetar [o fundo eleitora], atentei contra esse dispositivo constitucional [artigo 85 da Constituição, que trata de crimes de responsabilidade] e isso se tornar um processo de impeachment contra mim. Eu estou aguardando o parecer final da minha assessoria jurídica, mas o preliminar é que eu tenho que sancionar", disse.
O presidente também afirmou que não tinha responsabilidade sobre o fundo aprovado.
"Quem não queria o fundo partidário tinha que ter brigado lá atrás. Eu estou vendo uma campanha na internet muito salutar: não vote em quem usa o fundão."
No dia 3 de janeiro, Bolsonaro voltou a repetir que não era responsável pelo fundão.
"Não quero briga com o Parlamento, eu quero a solução para o Brasil. Se eu tiver a oportunidade eu quero apresentar um projeto, ou o próprio Parlamento apresenta um projeto que o dinheiro do fundão, os partidos possam usar, por exemplo, para as Santas Casas, para reformar uma escola, para fazer uma ponte. E daí sim eu acho que estariam sendo bem usados os recursos. Ou então que se revogue a lei de 2017. Não bota no meu colo um problema que não é meu. Eu não tenho nada a ver com isso."

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