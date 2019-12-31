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Devido cirurgia

Bolsonaro chega a Brasília, onde passará o Réveillon com Michelle

Presidente está na Bahia, mas esposa ficou na capital federal para cirurgia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 17:12

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 17:12

Jair Bolsonaro e sua mulher Michelle Bolsonaro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou na manhã desta terça-feira (31) a Brasília, onde passará o Réveillon.
Ele chegou ao Palácio da Alvorada pouco antes das 11h30 e desceu do carro para cumprimentar rapidamente alguns apoiadores que o aguardavam.
O presidente, que estava na base naval de Aratu, em Salvador, desde sexta-feira (27), mudou os planos e decidiu passar o Ano-Novo em Brasília com a primeira-dama Michelle Bolsonaro.
O presidente havia programado passar a virada do ano ao lado da família na Bahia e retomar os trabalhos apenas na segunda (6).
Embora a previsão inicial fosse de que a primeira-dama viajasse junto com o presidente para a Bahia, ela não embarcou. Ao deixar o Palácio da Alvorada na sexta, Bolsonaro disse que Michelle passaria por um procedimento cirúrgico.
Na ocasião, ele não quis dar detalhes sobre a cirurgia. Na entrada da residência oficial, a primeira-dama também foi questionada sobre o assunto e disse apenas que "não é nada grave".

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O Palácio do Planalto também se negou a informar o motivo da cirurgia. Segundo um auxiliar presidencial, trata-se de um "simples procedimento estético" e de "rápida recuperação".
O presidente havia programado tirar alguns dias de folga e passar o recesso de fim de ano na base naval de Aratu, a 42 km do centro de Salvador. Ele pretendia ficar no balneário militar até o dia 5 de janeiro.
"Ela [Michelle] vai fazer uma cirurgia por esses dias aí", disse Bolsonaro em Brasília na sexta, ao comentar a ausência da mulher.
"Outra coisa, eu vou para pescar também. Geralmente, ela não gostar de pescar. Então, para ir e ficar chateada, deixa ela aqui. Aqui tem o pessoal da Ceilândia, que tá sempre com ela", completou o presidente, referindo-se à cidade satélite do Distrito Federal onde a primeira-dama nasceu.
Em julho, Michelle passou por uma cirurgia para correção de desvio de septo. A operação no nariz foi feita no HFA (Hospital das Forças Armadas), com o qual a Presidência da República tem convênio.

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