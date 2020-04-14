BH e cidades da região metropolitana determinam uso obrigatório de máscaras

Máscaras são utilizadas no combate contra o coronavírus Crédito: Mika Baumeister/ Unsplash

A partir da próxima sexta-feira (17), será obrigatório o uso de máscaras nas ruas de Belo Horizonte. A determinação constará em um decreto ainda não publicado, mas antecipado hoje pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Kalil disse que a capital deve seguir o exemplo de prefeituras da região metropolitana que adotaram a medida nos últimos dias, como Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Santa Luzia.

A princípio, a determinação da capital impede que pessoas sem máscaras entrem em estabelecimentos públicos. Kalil disse, porém, que outras medidas podem ser estudadas depois.

"Nós só vamos permitir , a princípio, que entre de máscara. Faz com meia, com camisa, com fralda. Só vão andar com máscaras. A população tem que cuidar dela mesma", disse ele a jornalistas nesta terça.

A prefeitura irá distribuir 1,5 milhão de máscaras para a população de baixa renda - os produtos ainda estão em processo de compra. O prefeito anunciou ainda que serão colocadas pias e sabonetes em locais públicos.

Kalil também ressaltou que, quando for o momento de fazer flexibilização nas regras de isolamento social, irá seguir protocolo da OMS (Organização Mundial da Saúde), guiado por técnicos da prefeitura.

Um decreto publicado na semana passada endureceu ainda mais as medidas na cidade, permitindo apenas a abertura de comércio considerado essencial.