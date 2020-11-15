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Eleições 2020

Barroso sugere voto consciente ao classificar como 'triste e feio' os períodos ditatoriais

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sugeriu que o eleitor faça uma escolha criteriosa de seus candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2020 às 10:33

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 10:33

Ministro do STF e presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, esteve em Vitória para palestra
O presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, pediu que os brasileiros não deixem de votar neste domingo (15) Crédito: Carlos Alberto Silva
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, pediu que os brasileiros não deixem de votar neste domingo (15) e classificou como "triste e feio" períodos em os governantes não eram escolhidos pela população.
"Não deixe de votar. Era triste e feio o tempo em que não tínhamos esse direito. A sua cidade e o Brasil terão a cara de quem comparecer às urnas. Para exigir, é preciso participar. Seu voto tem poder. Faça a diferença", disse em pronunciamento em cadeia de TV e rádio, na noite deste sábado (14).
Além disso, ele sugeriu que o eleitor faça uma escolha criteriosa de seus candidatos.
"Vote consciente. Selecione com cuidado o seu candidato. Ainda há tempo. Se informe acerca de sua seriedade e credibilidade. Na democracia, não existe nós e eles. Eles são aqueles que nós colocamos lá", afirmou.
"Seja dono do seu destino. Qualquer que seja a sua convicção política, faça parte de uma corrente do bem. Ajude a fazer um país melhor e maior", completou o presidente do TSE.
Barroso garantiu que a Justiça Eleitoral seguirá protocolos para evitar a transmissão do novo coronavírus na votação, mas pediu que os eleitores usem máscaras, que é obrigatório, levem sua própria caneta e mantenham distanciamento.

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