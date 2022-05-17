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Acidente

Balão com dez a bordo cai na região de Boituva (SP); duas pessoas estão em estado grave

Veículo saiu de Boituva e fez pouso forçado às margens da Rodovia Castello Branco

Publicado em 17 de Maio de 2022 às 12:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 mai 2022 às 12:12
Um balão tripulável caiu na manhã desta terça-feira (17) em uma zona rural entre Porto Feliz e Boituva, no interior de São Paulo. A queda foi perto do km 104 da rodovia Castello Branco, por volta das 7h. Segundo os bombeiros, duas vítimas estão em estado grave e outras três têm ferimentos leves. Sete viaturas se deslocaram para atendimento. Ao todo, dez pessoas estavam no balão.
Bombeiros atendem a ocorrência de queda de balão tripulável em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17).
Bombeiros atendem a ocorrência de queda de balão tripulável em Porto Feliz, no interior de São Paulo, na manhã desta terça-feira (17). Crédito: Divulgação/Bombeiros SP
O local do acidente é de difícil acesso e fica entre Porto Feliz e Boituva, de onde partem voos panorâmicos de balões. De acordo com os bombeiros, o balão se chocou com o solo duas vezes. No primeiro local, foram socorridas três vítimas, que tiveram ferimentos mais leves. No outro estão as duas pessoas gravemente feridas.
Em maio do ano passado, três balões, que ainda estavam no chão, foram atingidos por uma rajada de ventos e bateram na rede elétrica. O acidente deixou quatro feridos em Boituva. Em 2010, um casal morreu após a queda de um balão na cidade, quando comemoravam aniversário de casamento.
Na última quarta-feira (11), dois paraquedistas morreram e outras 14 pessoas sofreram ferimentos após o avião em que estavam atingir uma torre de alta tensão e cair em Boituva. O avião caiu numa área de pasto ao lado da estrada vicinal Alfredo Boratini, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A cidade é considerada a capital nacional do paraquedismo.
Estavam a bordo o piloto e 15 paraquedistas. Um dos mortos foi André Luiz Warwar, 53, gerente da competência de imagem, estratégia e tecnologia da TV Globo. O outro foi o instrutor Wilson José Romão Júnior, 38.
O acidente ocorreu menos de três semanas após uma paraquedista morrer na cidade.

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