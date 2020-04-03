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Pandemia

Bahia registra morte por Covid-19 em cidade com 20 mil habitantes

A vítima é um idoso de 80 anos, com doença cardíaca pré-existente, que morreu em Utinga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:13

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:13

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
A Bahia registrou a sua primeira vítima por Covid-19 no interior do estado. A vítima é um idoso de 80 anos, com doença cardíaca pré-existente, que morreu em Utinga, cidade de 20 mil habitantes na Chapada Diamantina.
O caso estava registrado como óbito suspeito e, após investigação, foi confirmada a causa da morte por Covid-19.
Com a confirmação, já chega a seis o número de por mortes pela doença na Bahia - o dobro do registrado até esta quinta-feira (2). As outras cinco vítimas foram registradas em Salvador.
Ao todo, Bahia registra 290 casos confirmados do novo coronavírus. Outros 1913 casos foram testados e descartados.

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