Bahia registra morte por Covid-19 em cidade com 20 mil habitantes

A Bahia registrou a sua primeira vítima por Covid-19 no interior do estado. A vítima é um idoso de 80 anos, com doença cardíaca pré-existente, que morreu em Utinga, cidade de 20 mil habitantes na Chapada Diamantina.
O caso estava registrado como óbito suspeito e, após investigação, foi confirmada a causa da morte por Covid-19.
Com a confirmação, já chega a seis o número de por mortes pela doença na Bahia - o dobro do registrado até esta quinta-feira (2). As outras cinco vítimas foram registradas em Salvador.
Ao todo, Bahia registra 290 casos confirmados do novo coronavírus. Outros 1913 casos foram testados e descartados.