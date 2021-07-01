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CPI da Covid

Aziz recusa prisão de vendedor de vacinas que denunciou propina

Durante o depoimento, Dominguetti Pereira apresentou um áudio no qual aparece uma negociação envolvendo um representante da Davati e o deputado federal Luís Miranda

Publicado em 01 de Julho de 2021 às 16:42

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 jul 2021 às 16:42
Omar Aziz em entrevista antes do início da sessão da CPI da Covid em 30/06/2021
Omar Aziz em entrevista antes do início da sessão da CPI da Covid Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), rejeitou pedido de prisão do representante da Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti Pereira, por falso testemunho.
Durante seu depoimento, Dominguetti Pereira apresentou um áudio no qual aparece uma negociação envolvendo um representante da Davati e o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF). O depoente afirmou que Miranda negociava vacinas.
Miranda então denunciou que a conversava tratava de negociação de luvas e não vacinas e que teria ocorrido em outubro do ano passado. O parlamentar registrou em cartório a conversa para comprovar.
O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), então pediu para que fosse avaliada a prisão do depoente por falso testemunho.
"É uma prova fora do contexto e editada. Quando a gente não sabe das coisas, a gente não pode ser irresponsável de acusar", afirmou Aziz, que recusou a prisão, lembrando que o depoente tem família, que sofreria o impacto da medida.

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