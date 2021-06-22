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Empresa é investigada

Aziz afirma que dono da Precisa será ouvido na CPI semana que vem

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM) confirmou durante sessão que o empresário Francisco Maximiano não vai depor nesta quarta (23), como estava previsto
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:43

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:43

CPI da Covid, no Senado, em sua quarta semana de atividade
CPI da Covid, no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), confirmou durante sessão nesta terça-feira (22) que o empresário Francisco Maximiano não vai depor nesta quarta (23), como estava inicialmente previsto.
Aziz afirmou que os advogados do dono da Precisa Medicamentos enviaram ofício e documentação para comprovar que ele está em quarentena, por causa de uma viagem à Índia. Ele retornou no dia 15.
"Poderia ter nos comunicado antes, aí a gente teria alguém para estar presente", disse Aziz. "Então estaremos transferindo a oitiva para a semana que vem", acrescentou o senador. O novo depoimento será na quinta (30) ou sexta-feira (1º).
A Precisa é a representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotec, que desenvolveu a Covaxin. A CPI suspeita de favorecimento do governo federal para a Precisa no contrato referente à vacina.
O jornal Folha de S.Paulo mostrou que um servidor do Ministério da Saúde afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que houve pressão "atípica" para liberar a importação da Covaxin.

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