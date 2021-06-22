Aziz afirma que dono da Precisa será ouvido na CPI semana que vem

CPI da Covid, no Senado Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O presidente da CPI da Covid , senador Omar Aziz (PSD-AM), confirmou durante sessão nesta terça-feira (22) que o empresário Francisco Maximiano não vai depor nesta quarta (23), como estava inicialmente previsto.

Aziz afirmou que os advogados do dono da Precisa Medicamentos enviaram ofício e documentação para comprovar que ele está em quarentena, por causa de uma viagem à Índia. Ele retornou no dia 15.

"Poderia ter nos comunicado antes, aí a gente teria alguém para estar presente", disse Aziz. "Então estaremos transferindo a oitiva para a semana que vem", acrescentou o senador. O novo depoimento será na quinta (30) ou sexta-feira (1º).

A Precisa é a representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotec, que desenvolveu a Covaxin. A CPI suspeita de favorecimento do governo federal para a Precisa no contrato referente à vacina.