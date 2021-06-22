Ministro da Saúde será investigado por gastos com compra de vacinas

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

A CPI aprovou, nesta terça-feira (22), a decisão do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), de incluir 14 pessoas como investigadas, incluindo Queiroga. De acordo com o presidente da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), é preciso investigar por que o governo federal deixou de comprar doses no ano passado e resolveu adquirir vacinas neste ano com preços maiores. A lista de investigados foi anunciada por Renan na semana passada e já se tornou oficial. Após protestos de governistas, no entanto, a decisão foi colocada em votação e aprovada.

"A gente sabia que todos os laboratórios iam investir fortunas para fazer a pesquisa porque com certeza quem descobrisse a vacina primeiro ia ter um retorno enorme financeiro, tanto é que o Brasil já comprou vacina de R$ 50 que agora está R$ 83. Essa da Índia, o Brasil está comprando a mais de 15 dólares", disse Aziz nesta terça durante a sessão da CPI. "Não era só salvar vidas, era interesse também de pesquisar e investir porque ia ter retorno, coisa que está ocorrendo", declarou o senador, sendo acompanhado em seguida pelo relator, Renan Calheiros (MDB-AL): "Sem dúvida. Sobretudo para a Covaxin."

A compra da Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, representado no Brasil pela Precisa Medicamentos, entrou na mira da CPI. A ordem para a aquisição da vacina indiana partiu pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro. A negociação durou cerca de três meses, um prazo bem mais curto que o de outros acordos, conforme mostrou a reportagem.