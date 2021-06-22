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CPI da Covid

Falta de caráter é a marca de Renan, diz Bolsonaro em dia de depoimento de Osmar Terra

A CPI da Covid ouve nesta terça (22) Terra, apontado como um dos integrantes do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 12:04

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 12:04
Renan Calheiros durante a CPI da Covid
Renan Calheiros durante a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
No dia em que a CPI da Covid ouve o deputado Osmar Terra (MDB-RS), o presidente Jair Bolsonaro criticou nas redes sociais o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL). O mandatário compartilhou imagens do senador e de seu filho, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), juntos em atos políticos e disse que a "falta de caráter é a marca" do relator.
"Renan pai e filho fazendo aglomeração do bem. A falta de caráter é a marca do relator da CPI", escreveu Bolsonaro.
A CPI da Covid ouve nesta terça (22) Terra, apontado como um dos integrantes do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde.
Como mostrou a Folha, documentos do Planalto entregues à CPI indicam ao menos 11 registros de reuniões com a presença de Terra para tratar de estratégias do governo no combate da pandemia, entre 4 de fevereiro de 2020 e 30 de março deste ano.
Médico e ex-ministro da Cidadania, Terra se transformou em um dos principais conselheiros do presidente em temas relacionados à Covid-19.

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