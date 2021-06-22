Falta de caráter é a marca de Renan, diz Bolsonaro em dia de depoimento de Osmar Terra

Renan Calheiros durante a CPI da Covid Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

No dia em que a CPI da Covid ouve o deputado Osmar Terra (MDB-RS), o presidente Jair Bolsonaro criticou nas redes sociais o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL). O mandatário compartilhou imagens do senador e de seu filho, o governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), juntos em atos políticos e disse que a "falta de caráter é a marca" do relator.

"Renan pai e filho fazendo aglomeração do bem. A falta de caráter é a marca do relator da CPI", escreveu Bolsonaro.

A CPI da Covid ouve nesta terça (22) Terra, apontado como um dos integrantes do gabinete paralelo de aconselhamento ao presidente Bolsonaro fora da estrutura do Ministério da Saúde.

Como mostrou a Folha, documentos do Planalto entregues à CPI indicam ao menos 11 registros de reuniões com a presença de Terra para tratar de estratégias do governo no combate da pandemia, entre 4 de fevereiro de 2020 e 30 de março deste ano.