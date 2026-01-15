Home
Árvore cai sobre carro após temporal e mata mulher de 35 anos em SP

No momento da ocorrência, havia chuva fraca no local, de acordo com a Defesa Civil; mas já tinha chovido bastante na região anteriormente

FRANCISCO LIMA NETO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 17:54

Veículo foi atingido por árvore na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté
Veículo foi atingido por árvore na rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté Crédito: Divulgação/Defesa Civil

Uma mulher de 35 anos morreu na tarde de quarta-feira (14) quando uma árvore caiu sobre o carro em que ela estava, em Taubaté, interior de São Paulo. No momento da ocorrência, havia chuva fraca no local, de acordo com a Defesa Civil. Mas já tinha chovido bastante na região anteriormente. Um homem também ficou ferido. O acidente ocorreu no km 18 da rodovia Oswaldo Cruz, na área rural do município.

A árvore caiu em cima do veículo, que trafegava na rodovia e, além de atingir a mulher, que entrou em parada cardiorrespiratória, também feriu gravemente um homem de 39 anos, que ficou preso às ferragens. Os dois foram socorridos e levados para uma unidade de saúde, mas a mulher não resistiu.

Desde o dia 1° de dezembro até agora foram contabilizadas 10 mortes em razão da chuva, diz a Defesa Civil. Nesta quinta-feira (15), a cidade deve ter sol entre muitas nuvens e há previsão de chuva ainda pela manhã, traz previsão da Climatempo. A partir da tarde, há possibilidade de temporal. A temperatura deve oscilar entre os 19°C e 28°C.

