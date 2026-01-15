Home
Adolescente de 14 anos morre após levar choque elétrico em piscina no PR

Adolescente de 14 anos morre após levar choque elétrico em piscina no PR

Ana Flávia de Oliveira Okamoto teria tocado sem querer em um fio próximo à piscina

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 16:25

Ana Flávia Okamoto morreu após levar choque em uma piscina
Ana Flávia Okamoto morreu após levar choque em uma piscina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma jovem de 14 anos morreu no último domingo (11) após levar um choque enquanto se banhava em uma piscina em São José dos Pinhais (PR). Ana Flávia de Oliveira Okamoto estava na casa da avó. A mãe dela, Eliane Okamoto, relatou pelas redes sociais que a menina passava férias no local, que era o "lugar que mais amava". A adolescente teria tocado sem querer um fio próximo à piscina. "Ela estava brincando na piscina que a avó tem e tinha um fio perto dali. No que ela pulou, encostou a mão no fio e foi fatal", relatou Eliane.

Ana Flávia de Oliveira Okamoto teria tocado sem querer em um fio próximo à piscina

Adolescente de 14 anos morre após levar choque elétrico em piscina no PR

A jovem morreu na hora. A mãe contou que estava em Guaratuba, onde mora, e foi no mesmo momento para a cidade onde ocorreu o acidente. "Vim correndo para socorrer, mas não teve jeito", relembrou a mulher. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber se a morte será investigada e aguarda retorno. O velório e sepultamento ocorreram na segunda-feira (12) no cemitério Pedro Fuss em São José dos Pinhais.

O Colégio Monteiro Lobato, onde Ana Flávia estudava, lamentou a perda. "Nossa aluna do 8º ano, que seguiria para o 9º, nos deixou ontem de forma inesperada. Ainda estamos tentando entender e com o coração partido!", escreveu a direção em nota de pesar. A família e escola contaram que a menina gostava de cantar, tocar instrumentos e também de cozinhar. "Ela tinha talento em tudo, essa terra não tinha espaço para a Ana Flávia. Ela era confeiteira, lasher, manicure, designer, ótima filha, ótima aluna", disse a mãe em vídeo gravado ao lado do marido.

