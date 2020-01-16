Após reunião com Bolsonaro, Moro não fala sobre juiz de garantias

O ministro Sergio Moro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, almoçou no "bandejão" do Palácio do Planalto, nesta quinta-feira (16) após reunião com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro afirmou que tratou de "assuntos do governo" com o presidente. Ele não respondeu a perguntas feitas por jornalistas, por exemplo, sobre a criação do juiz de garantias.

"A comida daqui é boa, gente", disse Moro. Ele almoçou na mesma mesa de Arthur Weintraub, assessor especial da Presidência e irmão do ministro da Educação, Abraham Weintraub.

O ministro pagou a sua conta e deixou o restaurante acompanhando de seguranças. O preço do quilo da comida é de R$ 34,45 com churrasco e R$ 30,33 reais sem churrasco.

Em abril de 2019, Bolsonaro almoçou no mesmo restaurante, quando chegou a levar uma equipe de filmagem. O presidente também já foi "flagrado" comendo em um "bandejão" em Davos, na Suíça, quando participava do Fórum Econômico Mundial.