Após repercussão de caso Mariana Ferrer, mulheres protestam em frente ao STF

Mulheres ativistas são vistas durante manifestação contra o estupro e para apoiar a jovem Mariana Ferrer, em ato realizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (4)

Nas redes sociais, vários artistas e personalidades se manifestaram, criticando a atuação do advogado de defesa do acusado, do promotor e do juiz no caso. As hashtagas #justicaparamariferrer e #naoexisteestuproculposo ficaram entre as mais compartilhadas nas redes sociais desde a terça-feira (3), quando o site The Intercept Brasil divulgou imagens da audiência.