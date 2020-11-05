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Protesto

Após repercussão de caso Mariana Ferrer, mulheres protestam em frente ao STF

Nas redes sociais, vários artistas e personalidades se manifestaram, criticando a atuação do advogado de defesa do acusado, do promotor e do juiz no caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 09:05

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 09:05

Mulheres ativistas são vistas durante manifestação contra o estupro e para apoiar a jovem Mariana Ferrer, em ato realizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (4)
Mulheres ativistas são vistas durante manifestação contra o estupro e para apoiar a jovem Mariana Ferrer, em ato realizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), nesta quarta-feira (4) Crédito: Mateus Bonomi/Agif/Folhapress
O protesto ficou concentrado na Praça dos Três Poderes e teve, ainda, gritos de "Fora, Bolsonaro". A seccional catarinense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pediu esclarecimentos ao advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defende o empresário acusado de estupro e chegou a dizer que Mariana tem como "ganha-pão" promover a "desgraça dos outros". A atuação do juiz Rudson Marcos, responsável pelo caso, também é alvo de procedimento disciplinar no Conselho Nacional de Justiça.
Nas redes sociais, vários artistas e personalidades se manifestaram, criticando a atuação do advogado de defesa do acusado, do promotor e do juiz no caso. As hashtagas #justicaparamariferrer e #naoexisteestuproculposo ficaram entre as mais compartilhadas nas redes sociais desde a terça-feira (3), quando o site The Intercept Brasil divulgou imagens da audiência.

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