Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Direito

Caso Mariana Ferrer: o machismo e o abuso da Justiça brasileira

Não há justificativa jurídica para as agressões verbais de um advogado à vítima. Acredito que a jovem tenha sido vítima de tortura na audiência tanto quanto de estupro

Públicado em 

05 nov 2020 às 04:00
Vinicius Figueira

Colunista

Vinicius Figueira

Caso Mariana Ferrer: à esquerda, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defende André Aranha (à direita), acusado de estuprar a jovem
Caso Mariana Ferrer: à esquerda, o advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defende André Aranha (à direita), acusado de estuprar a jovem Crédito: Reprodução
O dia 4 de novembro ficará marcado na história como o dia em que um juiz abusou mais uma vez da influencier Mariana Ferrer. A Justiça abusou da moral, abusou da feminilidade, abusou da decência, abusou da lei. É agoniante acompanhar o vídeo divulgado pelo The Intercept Brasil na última terça-feira (03). O pior é que, desde setembro, Mariana Ferrer guarda a agonia da injustiça e só agora ela pode conviver com a solidariedade e com tantas vozes de apoio se levantando contra a injustiça que sofrera. A cada dia e em cada capítulo, o Brasil da impunidade se desvela, e coloca inúmeros inocentes sentados no banco dos réus.
Mariana Ferrer representa a multidão de mulheres que precisam conviver com o grito do sofrimento preso às entranhas, representa a estapafúrdia injustiça no trato com as mulheres, que tentamos dizer que no mundo de hoje possuem direitos iguais. Eis o retrato da hipocrisia. Por outro lado, o juiz Rudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, representa a insensatez de magistrados que desonram a lei e os direitos humanos, aliás, por baixo da toga, alguns só possuem a “magistratura”, que muitas vezes preza pelo suborno.
Acredito, sem menos, que a tortura vivida por Mariana, na sessão jurídica, tenha sido uma tortura tanto quanto o estupro que sofrera. O ministro Gilmar Mendes chegou a tuitar: “As cenas da audiência de Mariana Ferrer são estarrecedoras. O sistema de Justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correição devem apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram”. A justiça precisa urgentemente reparar o dano que a Justiça causou. A inércia não pode tomar conta da situação, pois a situação envergonha o nosso país e trai a nossa vocação de brasileiros.

Veja Também

Especialista do ES comenta julgamento do caso Mariana Ferrer

Caso Mari Ferrer: não há previsão em lei para estupro culposo

CNJ vai analisar conduta de juiz e promotor do caso Mari Ferrer

Por fim, precisamos ter a ousadia de parafrasear o perfil @entreparabrisas: “estupro culposo é quando não há a intenção de condenar o estuprador”. A revolta faz parte dos brasileiros e deve fazer parte de todos nós. Ao juiz que abusou com sua atitude insana da dignidade de Mariana deve ter a toga pega, sua sentença precisa ser anulada, e o advogado humilhador precisa ser punido. Os envolvidos precisam se retratar e se reconhecerem como autores da impunidade.
Embora haja juristas justificando a sentença, ou isso ou aquilo, acredito que a situação vai além do “estupro culposo”, a questão repugnante da história são os maus-tratos de lideranças jurídicas para com a vitimada. Assistir ao julgamento revolta as vísceras, as agressões verbais de um advogado à vítima são inaceitáveis. Se a Justiça não corrigir a injustiça, as ruas precisarão ser tomadas por clamores, afinal Mariana é apenas uma mulher que representa as milhares de brasileiras que são abusadas por homens brancos, empresários, magnatas e são obrigadas a se calar sob ameaças. No quadro da audiência temos quatro homens julgando uma mulher. O o que mais é preciso dizer sobre isso?! Não há justificativa jurídica, nem posts explicativos, a imoralidade foi escancarada. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça!

Veja Também

Vamos medir os candidatos pelo barulho ou pela narrativa?

Incapacidade de se reinventar marca atuais campanhas políticas

Precisamos de uma pandemia para nos mostrar o valor de um professor?

Vinicius Figueira

É publicitário. Uma visão mais humanizada dos avanços tecnológicos e das próprias relações sociais tem destaque neste espaço. Escreve às quintas

Tópicos Relacionados

Direito Estupro Justiça Violência Contra a Mulher Judiciário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em encontro com o papa Leão XIV
Lula presta solidariedade ao papa Leão XIV após críticas de Trump

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados