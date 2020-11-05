MP pede retirada de sigilo dos vídeos da audiência de Mariana Ferrer

A blogueira Mariana Ferrer Crédito: Reprodução

O Promotor de Justiça Thiago Carriço de Oliveira, que atuou no caso da blogueira Mariana Ferrer, requereu ao Poder Judiciário o levantamento do sigilo do vídeo da instrução criminal que se tornou alvo da polêmica atuação do advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho.

Segundo o promotor, o pedido vai permitir que os órgãos de controle possam ter acesso à íntegra do ato processual.

Em nota, o Ministério Público ainda informou que as perguntas feitas pelo Promotor de Justiça à Mariana "atentaram aos princípios de acolhimento e respeito".