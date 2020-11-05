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Requisição

MP pede retirada de sigilo dos vídeos da audiência de Mariana Ferrer

Segundo o promotor, o pedido vai permitir que os órgãos de controle possam ter acesso à íntegra do ato processual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 08:34

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 08:34

Mariana Ferrer
A blogueira Mariana Ferrer Crédito: Reprodução
O Promotor de Justiça Thiago Carriço de Oliveira, que atuou no caso da blogueira Mariana Ferrer, requereu ao Poder Judiciário o levantamento do sigilo do vídeo da instrução criminal que se tornou alvo da polêmica atuação do advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho.
Segundo o promotor, o pedido vai permitir que os órgãos de controle possam ter acesso à íntegra do ato processual.
Em nota, o Ministério Público ainda informou que as perguntas feitas pelo Promotor de Justiça à Mariana "atentaram aos princípios de acolhimento e respeito".
"O Ministério Público reitera seu repúdio à atitude do advogado e ressalta que a exploração de aspectos pessoais da vida de vítimas de crimes sexuais não pode, em hipótese alguma, ser utilizada para descredenciar a versão fornecida por ela aos fatos", diz trecho da nota.

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