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Ataques à categoria

Após relatório da Fenaj, Bolsonaro diz que evitará falar com imprensa

Segundo a Federação, Bolsonaro foi responsável por 58% dos ataques à categoria no ano passado

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 11:12
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante entrevista no Palácio da Alvorada Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (22), que vai evitar falar com a imprensa após levantamento da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) indicar que ele foi responsável por 58% dos ataques à categoria no ano passado. O relatório da entidade, divulgado na quinta-feira passada, mostra que 208 ataques a veículos de comunicação e jornalistas foram registrados no ano passado. Desses, Bolsonaro foi responsável por 121.

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Ao falar com jornalistas que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta, Bolsonaro fez referência a um suposto processo contra ele da "Associação Nacional de Jornalistas". O Palácio do Planalto não soube informar, até o momento, de qual processo se trata.
"Eu quero falar com vocês, mas a Associação Nacional de Jornalistas diz que, quando eu falo, eu agrido vocês. Como eu sou uma pessoa da paz, não vou dar entrevista. Não posso agredir vocês aí. Manda tirar o processo que eu volto a conversar", disse Bolsonaro.

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