Home
>
Brasil
>
Após denúncias de adultização, Felca afirma ter ficado sem renda

Após denúncias de adultização, Felca afirma ter ficado sem renda

Em entrevista, influenciador mencionou o caso que mais o chocou ao longo da apuração para o vídeo Adultização, trabalho que levou mais de um ano

Renata Nogueira

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 19:07

Felca revelou que teve o pior mês financeiro de sua carreira como influenciador digital depois das denúncias que fez no vídeo Adultização, publicado no início de agosto. Em entrevista a Pedro Bial, exibida no programa Conversa com Bial na madrugada desta quarta-feira, 27, ele explicou por que ficou sem dinheiro.

Recomendado para você

Suplicy passou mal em Maricá, onde esteve para o primeiro dia da Bien (Basic Income Earth Network), congresso global sobre renda básica

Eduardo Suplicy é internado no RJ após quadro de arritmia cardíaca

Em entrevista, influenciador mencionou o caso que mais o chocou ao longo da apuração para o vídeo Adultização, trabalho que levou mais de um ano

Após denúncias de adultização, Felca afirma ter ficado sem renda

Bolsonaro é réu pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e golpe de Estado

Bolsonaro dá condenação como certa, mas aliados esperam alívio de pena

"Eu sou um influenciador. A maior parte da minha renda vem de publicidade. Nesse ínterim, nessas duas semanas, eu perdi, recusei ou declinei todas as publicidades que chegavam até mim. Então, neste mês, não tive qualquer tipo de renda. Para os negócios não foi bom", admitiu Felca sobre as consequências das denúncias que fez sobre abuso de crianças e adolescentes nas redes sociais.

"Declinei todas as publicidades. Foi quase 'um minuto de silêncio'. Nesse momento, nós temos que falar sobre algo que é mais importante. Eu não quero chegar e aparecer falando 'compre tal coisa, faça tal coisa'. Pegaria mal, eu iria me descredibilizar e, nesse momento, eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu e mais importante do que a minha renda", completou o influenciador.

Influenciador Felca denunciou os abusos nas redes sociais
Influenciador Felca denunciou os abusos nas redes sociais Crédito: YouTube/Felca/Reprodução

Leia mais

Imagem - Preso por suspeita de ameaçar Felca comprou senha de sistema da polícia no Telegram

Preso por suspeita de ameaçar Felca comprou senha de sistema da polícia no Telegram

Imagem - Efeito Felca: o que pode mudar com votação de projeto de proteção a crianças na internet

Efeito Felca: o que pode mudar com votação de projeto de proteção a crianças na internet

A atitude de Felca foi elogiada pelo apresentador. "É a diferença do que tem valor e do que tem preço, né? Isso não tem preço, tem valor", pontuou Bial.

Na mesma entrevista, Felca ainda mencionou o caso que mais o chocou ao longo da apuração para o vídeo Adultização, trabalho que levou mais de um ano.

Uma mãe que, segundo ele, "usava a imagem da filha menor para criar e comercializar conteúdo em plataformas privadas. Era a própria família por trás da sexualização da criança".

O vídeo de Felca já atingiu 48 milhões de visualizações e, segundo contas feitas pela reportagem do Estadão, poderia render sozinho até meio milhão de reais ao influenciador.

Porém, Felca deixou claro no próprio vídeo que vai doar todo o dinheiro que receber do YouTube. A renda do vídeo será destinada a instituições que ajudam crianças vítimas de abuso. Entre as instituições indicadas pelo youtuber, estão Childhood, Instituto Liberta, Aldeias Infantis SOS Brasil, Eu Me Protejo e a Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente.

LEIA MAIS

Senado votará projeto contra adultização de crianças nas redes

Como o Ministério Público do ES combate a adultização precoce

Veja os riscos e como evitar a adultização das crianças

Afinal, a denúncia de Felca sobre “adultização de crianças” é jornalismo ou não?

Adultização: por que pular etapas e transformar crianças em pequenos adultos não é saudável

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais