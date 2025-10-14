Energia elétrica

Após apagão, ministro descarta horário de verão neste ano no país

Alexandre Silveira defende que Brasil tem segurança energética e diz que falha que atingiu diversos Estados foi provocada por incêndio em subestação no Paraná

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 10:40

Após apagão que atingiu diversos Estados na madrugada desta terça-feira (14), o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que o Brasil “está em condições de segurança energética” e que o governo federal está “completamente seguro” de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano.

Estamos absolutamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano. Nós teríamos a coragem de implementar, caso necessário Alexandre Silveira Ministro de Minas e Energia

"O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reúne mensalmente para discutir a segurança energética nacional e a modicidade tarifária [princípio que garante cobrança de tarifas justas]. Chegamos à conclusão que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano.”

Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Em entrevista a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministro, Silveira lembrou que o Brasil é um país que depende naturalmente de suas hidrelétricas. “Elas nos dão segurança energética e dependem das nossas térmicas. Por isso, estamos implementando e vamos, na próxima semana, lançar o leilão das térmicas.”

Não é falta de energia, é problema na infraestrutura que transmite energia. Hoje nós temos muita energia, em especial, com o advento das energias renováveis Alexandre Silveira Ministro de Minas e Energia

E acrescentou: "São energias ainda intermitentes. Por isso, também estamos com uma expectativa muito grande de lançar, ainda este ano, nosso leilão de bateria. A gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias.”

“Através da bateria, vamos ter o sol até 22 horas armazenado. Energia solar armazenada em baterias. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema”, completou.

O ministro destacou que as chamadas energias intermitentes cresceram rapidamente não apenas Brasil, mas em todo o mundo.

“É um grande problema e não é um só nacional, é um problema no mundo inteiro. Portugal, Espanha sofreram agora recentes apagões de longo prazo por causa dessa intermitências”.

“Mas o nosso sistema é muito robusto. Há um planejamento muito bem feito e nós estamos completamente seguros de que não precisamos do horário de verão neste ano.”

“O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independentemente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, de implementá-lo”, concluiu.

Incêndio em subestação

De acordo com o Ministério de Minas e Energia, a falha no Sistema Interligado Nacional (SIN) teve início à 0h32 com um incêndio no reator da Subestação de Bateias, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV (quilovolts).

A recomposição das cargas se deu de maneira controlada. E, até 1h30, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste foram restabelecidas. Já as cargas da região Sul foram restabelecidas às 2h30, de acordo com a pasta.

Os efeitos foram distintos, enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras regiões houve interrupção total do serviço entre 8 minutos e mais de 1 hora.

No Espírito Santo, a EDP informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou cerca de 10% de seus clientes no Estado. Ainda de acordo com a empresa, o desligamento ocorreu após às 0h30 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, sendo 100% do fornecimento de energia normalizado às 01h08.

