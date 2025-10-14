Durante a madrugada

Apagão nacional: ES está entre Estados afetados por queda de energia

EDP informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou cerca de 10% dos clientes da empresa no Estado

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 09:22

Um apagão registrado na madrugada desta terça-feira (14) afetou o fornecimento de energia elétrica em pelo menos 17 Estados — entre eles, o Espírito Santo — e no Distrito Federal. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que às 0h32 uma ocorrência no Sistema Interligado Nacional (SIN) provocou a interrupção de cerca de 10.000 megawatts (MW) de carga, afetando os quatro subsistemas: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte.

Os efeitos foram distintos: enquanto em algumas localidades a oscilação durou apenas segundos, em outras, houve interrupção total do serviço por até 20 minutos.

Incêndio ocorreu na Subestação de Bateias, em Campo Largo, na região metropolitana de Curitiba Crédito: Governo do Paraná / Divulgação

Em nota, o ONS detalhou que a ocorrência teve início com um incêndio em um reator na Subestação de Bateias, no Paraná, desligando toda a subestação de 500 kilovolts (kV) e ocasionando a abertura da interligação entre as duas regiões. “No momento, a Região Sul exportava cerca de 5.000 MW para o Sudeste/Centro-Oeste”.

Ainda de acordo com o comunicado, na Região Sul, houve perda de aproximadamente 1.600 MW de carga. No Nordeste, a interrupção foi da ordem de 1.900 MW; no Norte, de 1.600 MW; e no Sudeste, de 4.800 MW.

“Assim que identificou a situação, o ONS iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões.”

“O retorno dos equipamentos e a recomposição das cargas se deu de maneira segura, logo nos primeiros minutos, sendo que, em até uma hora e meia, todas as cargas das regiões Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste foram restabelecidas. As cargas da Região Sul foram recompostas totalmente por volta de duas horas e meia após a ocorrência.”

Segundo o ONS, uma reunião com os principais agentes envolvidos na ocorrência está programada para hoje. Um outro encontro, definido como reunião preliminar de Análise da Perturbação, está previsto para ocorrer até a próxima sexta-feira (17).

No Espírito Santo, a EDP informou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica afetou cerca de 10% de seus clientes no Estado. Ainda de acordo com a empresa, o desligamento ocorreu após às 0h30 e o restabelecimento se iniciou a partir da autorização do ONS, sendo 100% do fornecimento de energia normalizado às 01h08.

"O suporte tecnológico do Centro de Operações Integrado (COI) da EDP no Espírito Santo, em Carapina, permitiu o acompanhamento em tempo real de toda a situação e o rápido restabelecimento da energia", explicou a EDP.

No Amazonas, a empresa responsável pelo abastecimento, a Amazonas Energia, atribuiu a falha a uma "perturbação" no Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema afetou bairros das cidades de Manaus, Parintins e Itacoatiara. De acordo com a concessionária, a interrupção começou às 0h09 e foi resolvida por volta das 0h25.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta