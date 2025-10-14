Sem luz

Falha no sistema elétrico causa apagão em vários Estados do país

Interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu no início da madrugada desta terça (14); notas de empresas de energia explicam que houve esquema para alívio de carga

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 08:22

SÃO PAULO - Moradores de várias regiões do país relataram, nas redes sociais, um apagão no início da madrugada desta terça-feira (14).

Há relatos de moradores dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Santa Catarina.

Em alguns casos foi notada uma queda de apenas alguns minutos da energia elétrica. Em outros, as ruas e os imóveis ficaram até 20 minutos sem luz.

Apagão atingiu vários estados do país durante a madrugada Crédito: David Tomaseti/Unplash

Em São Paulo, o apagão afetou 937 mil clientes da Enel.

A Enel informou, na manhã desta terça, que a interrupção de energia foi causada pela atuação do Erac (Esquema Regional de Alívio de Carga), de responsabilidade do ONS (Operador Nacional do Sistema).

"O procedimento de corte de carga, conhecido como Erac, acontece de forma automática, quando alguma ocorrência é identificada no SIN (Sistema Interligado Nacional), para proteger o sistema elétrico.

Em oito minutos, por volta das 0h40, os 937 mil clientes afetados em São Paulo tiveram o serviço normalizado", diz a nota.

No Rio, a interrupção de energia afetou onze estações da Light, o que deixou 450 mil imóveis sem energia elétrica nas zonas norte e oeste da cidade e na Baixada Fluminense.

A Light também informou que o apagão foi causado por um Erac, "devido a contingência no SIN". O fornecimento voltou ao normal pouco depois da 1h.

Em nota, a Amazonas Energia informou que às 23h32 de segunda-feira (13) ocorreu uma "perturbação no SIN", interrompendo o fornecimento de energia em bairros de Manaus, Parintins e Itacoatiara.

Pouco depois da meia-noite houve a autorização do SIN para início do processo de normalização do sistema.

Em Santo André, no ABC paulista, moradores publicaram vídeos de bairros sem luz no início da madrugada. O mesmo ocorreu em regiões do Rio de Janeiro, como o Complexo da Maré, a Ilha do Governador e a Baixada Fluminense.

"Participamos da falta de luz nacional", escreveu no X (ex-Twitter) uma moradora de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta