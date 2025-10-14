Home
>
Brasil
>
Anvisa busca laboratórios para detectar metanol em amostras de sangue

Anvisa busca laboratórios para detectar metanol em amostras de sangue

Segundo o órgão, a iniciativa visa fortalecer a resposta nacional a casos suspeitos de intoxicação por metanol

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 15:54

Bebidas alcoólicas, por vezes, são usadas como um caminho para atravessar dificuldades psíquicas e emocionais (Imagem: Viiviien | Shutterstock)
A procura feita pelo órgão acontece após os casos recentes de pessoas que tomaram bebidas alcoólicas com metanol Crédito: Imagem: Viiviien | Shutterstock

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) quer identificar os laboratórios públicos, privados e vinculados a universidades que possuem infraestrutura, cromatógrafo gasoso e metodologias validadas para a detecção de metanol em amostras de sangue. Para isso, a agência publicou, nesta segunda-feira (13), um edital de chamamento. Segundo o órgão, a iniciativa visa fortalecer a resposta nacional a casos suspeitos de intoxicação por metanol, subsidiando o planejamento e a integração de ações entre a Anvisa, o Ministério da Saúde e demais instituições do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Recomendado para você

Segundo o órgão, a iniciativa visa fortalecer a resposta nacional a casos suspeitos de intoxicação por metanol

Anvisa busca laboratórios para detectar metanol em amostras de sangue

A história teve início após ele sair de casa na tarde de quarta-feira (8) para trabalhar, mas não voltou mais; a mãe passou a receber mensagens do número do filho que anunciavam o sequestro

Jovem endividado com apostas simula sequestro e pede resgate para a mãe em SP

Paulo Gonet diz que todos os acusados atuaram para alcançar o golpe de Estado; julgamento do núcleo 4 da trama golpista teve início nesta terça (14) no STF

Trama golpista: PGR pede condenação de major do ES e mais 6 réus do núcleo de fake news

O mapeamento permitirá conhecer a capacidade diagnóstica laboratorial existente no país, o que contribuirá para futuras ações de vigilância, resposta e cooperação técnica. A cromatografia em fase gasosa separa os compostos presentes no sangue, urina ou até fragmentos de tecidos. O método utiliza um sistema conhecido como headspace, que analisa apenas a fase de vapor da amostra. Os resultados saem em até uma hora e com alta precisão.

O material precisa ser colocado em pequenos frascos de vidro lacrados, que são aquecidos e agitados dentro do equipamento. Com o calor, os compostos voláteis, como o etanol e o metanol, passam para a fase de vapor, enquanto o restante do líquido ou tecido permanece no fundo do frasco. Em seguida, o aparelho coleta automaticamente esse vapor e o injeta no sistema de análise, sem abrir o frasco. Isso evita contaminações e perdas, garantindo confiabilidade no resultado.

Em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Latof (Laboratório de Toxicologia Analítica Forense) da USP tem expertise própria e dá agilidade na identificação de novos casos e segurança na confirmação ou descarte das suspeitas. O estado de São Paulo tem 28 casos confirmados de intoxicação por metanol, segundo balanço da Secretaria de Estado da Saúde desta segunda-feira (13). Cinco pessoas tiveram a morte confirmada — três homens de 54, 46 e 45 anos, da capital, uma mulher de 30 anos, de São Bernardo do Campo (ABC) e um homem de 23 anos, de Osasco, (Grande São Paulo).

Além dos 28 casos confirmados em São Paulo, cem casos e três óbitos um no município de São Paulo (de 50 anos) e dois em São Bernardo do Campo (49 e 58 anos) permanecem em investigação. No total, 246 casos foram descartados após análises clínicas e epidemiológicas.

No país, de acordo com balanço do Ministério da Saúde divulgado no início da noite de segunda (13), há 32 casos confirmados e 181 em investigação. Outras 320 suspeitas foram descartadas. Além de São Paulo (28), há confirmações no Paraná (3) e no Rio Grande do Sul (1).

Os demais suspeitos estão em Pernambuco (43), Espírito Santo (9), Rio Grande do Sul (6), Rio de Janeiro (5), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Goiás (3), Maranhão (2), Alagoas (2), Minas Gerais (1), Paraná (1) e Rondônia (1). Os estados de Pernambuco (3), Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (1) e Ceará (1) também mantêm óbitos sendo investigados.

Leia mais

Imagem - Após apagão, ministro descarta horário de verão neste ano no país

Após apagão, ministro descarta horário de verão neste ano no país

Imagem - Apagão nacional: ES está entre Estados afetados por queda de energia

Apagão nacional: ES está entre Estados afetados por queda de energia

Imagem - Terapia espanhola de células CAR-T para câncer no sangue pode vir para o Brasil

Terapia espanhola de células CAR-T para câncer no sangue pode vir para o Brasil

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais