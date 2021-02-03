Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Alinhada a Lira, Marília Arraes (PT) é eleita 2ª secretária da Câmara
Comando da Casa

Alinhada a Lira, Marília Arraes (PT) é eleita 2ª secretária da Câmara

Ela se lançou como candidata avulsa, à revelia da própria legenda. Oficialmente, o PT apoiou Baleia Rossi (MDB-SP) para o comando da Casa

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 19:50

Publicado em 

03 fev 2021 às 19:50
Deputada federal Marília Arraes (PT-PE)
Deputada federal Marília Arraes (PT-PE) Crédito: Maryanna Oliveira/Câmara dos Deputados
Alinhada ao novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a deputada Marília Arraes (PT-PE) foi eleita para a segunda secretaria da Casa. Em votação secreta, ela derrotou o deputado João Daniel (PT-SE), que havia sido escolhido pelo partido para disputar o cargo, por 192 a 168.
Arraes - que é neta de Miguel Arraes e prima do ex-governador Eduardo Campos (PSB) e do prefeito de Recife, João Campos (PSB) - se lançou como candidata avulsa, à revelia da própria legenda. Oficialmente, o PT apoiou Baleia Rossi (MDB-SP) para o comando da Casa. Pelas redes sociais, ela justificou a decisão pela necessidade de "garantir a presença de mulheres nos espaços de decisão".
À frente da segunda secretaria, Arraes é responsável por tratar das relações internacionais da Casa com outros Parlamentos. Cuida também dos passaportes dos outros parlamentares e dos programas de estágios oferecidos pela Câmara.
Com exceção da disputa entre os dois petistas, os demais cargos da Mesa Diretora foram escolhidos por acordo entre os partidos. Dos seis cargos titulares, três ficaram com mulheres. Na divisão entre os blocos e das posições oficiais dos partidos, quatro ficaram com o grupo de Lira e dois com o de Baleia Rossi.

Veja Também

'Nos encontramos em 22', diz Bolsonaro ao ser chamado de genocida no Congresso

A primeira vice-presidência ficou com Marcelo Ramos (PL-AM), que recebeu 396 votos, e a segunda vice-presidência, com André de Paula (PSD-PE), com 270 votos - ambos do bloco de Lira.
A primeira secretaria foi dada a Luciano Bivar (PSL-PE), com 298 votos. Embora oficialmente o partido tenha apoiado Lira, o cargo ficou com Bivar, que apoiou Baleia Rossi.
A terceira secretaria com Rose Modesto (PSDB-MS), com 398 votos, partido que quase abandonou Baleia Rossi, mas manteve o apoio. A quarta secretaria ficou com Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), com 418 votos, do bloco de Lira.
Das quatro suplências da Mesa Diretora, uma ficou com Alexandre Leite (DEM-SP). O DEM rachou e ficou independente na disputa, embora o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (RJ) tenha apoiado Baleia Rossi, e garantiu a posição pelo tamanho de sua bancada, com 29 deputados. As outras suplências ficaram com Gilberto Nascimento (PSC-SP), do bloco de Lira, e Cássio Andrade (PSB-PA) e Eduardo Bismarck (PDT-CE), do grupo que apoiou Baleia Rossi.

Veja Também

Hora é de superar antagonismos, deixar para trás eventuais mágoas, diz Lira

Flávio Bolsonaro e sócio entregam loja de chocolates investigada pelo MP

Precisamos adotar cuidados, mas não fazer disso uma histeria, diz Pacheco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados PT Arthur Lira
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados