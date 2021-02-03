AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • 'Nos encontramos em 22', diz Bolsonaro ao ser chamado de genocida no Congresso
Em abertura do ano legislativo

'Nos encontramos em 22', diz Bolsonaro ao ser chamado de genocida no Congresso

O presidente foi chamado por parlamentares da oposição de "fascista" e "genocida". Em resposta, aliados puxaram coro de "mito"

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 18:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2021 às 18:01
Presidente da República, Jair Bolsonaro discursa na abertura do ano legislativo no Congresso
Presidente da República, Jair Bolsonaro discursa na abertura do ano legislativo no Congresso Crédito: Cleia Viana/Câmara dos Deputados
O presidente Jair Bolsoanro (sem partido) foi hostilizado na tarde desta quarta-feira (3), ao participar da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2021.
Ele foi chamado por parlamentares da oposição de "fascista" e "genocida". Em resposta, aliados puxaram coro de "mito".
Foi necessária a intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para acalmar os ânimos.
"Vamos dar uma oportunidade à pacificação deste país, uma delas é que respeitando a manifestação de pensamento possamos respeitar as instituições deste país. Vamos dar mais uma oportunidade para que possamos iniciar uma nova fase de consenso, de respeito à divergência", disse Pacheco.
Antes de começar seu discurso, que foi lido, Bolsonaro lembrou que foi por 28 anos deputado, mas que nunca desrespeitou autoridades que ali estiveram. E arrematou: "Nos encontramos em 22", em alusão ao ano da próxima eleição presidencial.
Foi a primeira vez que Bolsonaro foi ao Congresso pessoalmente levar a mensagem desde que assumiu a Presidência da República.
Nos anos anteriores, Bolsonaro enviou o então ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para fazer a leitura da mensagem.
Em 2019, o presidente não compareceu porque se recuperava de uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal. No ano passado, recuperava-se de uma vasectomia.

Veja Também

Sem máscara, deputado do ES participa de festa de Lira com mais de 300 convidados

Prioridades de Bolsonaro para o Congresso inclui privatização da Eletrobras

Lira e Pacheco devem levar documento de intenções a Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Câmara dos Deputados Jair Bolsonaro Senado Federal Brasília (DF) Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operários trabalham na duplicação da BR 101 no ES
BR 101 tem dua novas obras e uma duplicação com data para ser entregue
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA é problema grave, mas o Custo Brasil precisa ser sempre lembrado
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados