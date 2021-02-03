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Reunião

Lira e Pacheco devem levar documento de intenções a Bolsonaro

A carta prevê uma agenda mínima de consenso entre as duas casas legislativas, como a aprovação de reformas econômicas e a vacinação contra a Covid-19
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 09:24

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 09:24

Arthur Lira concede entrevista após ser eleito presidente da Câmara
Arthur Lira concede entrevista após ser eleito presidente da Câmara Crédito: Cleia Viana/ Câmara dos Deputados
Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), devem levar ao presidente Jair Bolsonaro um documento conjunto de intenções do Congresso Nacional nesta quarta-feira (3). Os dois foram eleitos para os cargos com apoio do Palácio do Planalto.
Lira e Pacheco marcaram uma reunião no Senado às 9 horas para assinar o documento. A carta prevê uma agenda mínima de consenso entre as duas casas legislativas, como a aprovação de reformas econômicas e a vacinação contra a Covid-19. Os dois levarão o documento a Bolsonaro no Palácio do Planalto, em reunião prevista para as 9h30.
À tarde, o Congresso realiza uma sessão solene de abertura do ano legislativo. Bolsonaro deve participar da cerimônia e levar pessoalmente o documento com a mensagem presidencial para o Legislativo, que todos os anos é entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil.

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