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Candidatos apoiados e eleitos

Bolsonaro irá à sessão no Congresso em aceno a Lira e Pacheco

Essa é a primeira vez que Bolsonaro irá ao Congresso desde que assumiu a presidência

Publicado em 

02 fev 2021 às 19:33

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:33

62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara
62 pedidos de impeachment contra Bolsonaro estão tramitando na Câmara Crédito: Carolina Antunes/Agência Brasil
Com a vitória dos candidatos apoiados pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro deve prestigiar a sessão solene que marca o início dos trabalhos no Legislativo, marcada para às 16h desta quarta-feira. A presença do chefe do Executivo é um aceno a Arthur Lira (PP-AL), novo presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), eleito para comandar o Senado. Essa é a primeira vez que Bolsonaro irá ao Congresso desde que assumiu a presidência.
A participação do presidente na sessão de amanhã foi confirmada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom). A presença do chefe do Executivo na primeira sessão do ano do Congresso, contudo, não é regra. O presidente pode ser substituído pelo ministro da Casa Civil, atualmente general Braga Netto, além de mandar outros representantes do governo, como o vice-presidente Hamilton Mourão, que compareceu à solenidade em 2019.
Pelo rito da cerimônia, uma mensagem do presidente deve ser lida na sessão. Nos dois anos anteriores, Bolsonaro não compareceu e mandou em seu lugar o ministro Onyx Lorenzoni, então chefe da Casa Civil. Em 2019, Bolsonaro não pode participar da cerimônia, pois se recuperava da retirada da bolsa de colostomia, cirurgia realizada em 28 de janeiro daquele ano. Em 30 de janeiro do ano passado, Bolsonaro passou por uma vasectomia, realizada no Hospital das Forças Armadas, e também não compareceu à solenidade no Congresso.
A vitória com folga dos candidatos governistas motivou o presidente a prestigiar a sessão neste ano. As eleições nas duas Casas contaram com a atuação direta do Planalto e de Bolsonaro para garantir a vitória de Lira e Pacheco. Conforme o Estadão/Broadcast mostrou, o governo atuou na liberação de emendas parlamentares, em valor recorde no último mês, e no repasse de recursos extras no valor de R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em obras em seus redutos eleitorais.
Bolsonaro também fez cobranças públicas à bancada ruralista, uma das maiores no Congresso, para que apoiasse os candidatos do governo. Deputados do PSL que abandonaram o apoio a Baleia Rossi (MDB-SP) também foram recebidos para um café da manhã no Palácio da Alvorada após mudarem de lado na disputa.
Além disso, na semana passada, os ministros Onyx Lorenzoni, da Cidadania, e Tereza Cristina, da Agricultura, que ainda possuem mandatos de deputados, foram licenciados de seus cargos para engrossarem a votação na Câmara em favor de Lira. Hoje, após o pleito, os ministros foram renomeados nas suas pastas.

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