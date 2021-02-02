Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bolsonaro receberá presidente do Uruguai para almoço no Alvorada
Sem pauta específica

Bolsonaro receberá presidente do Uruguai para almoço no Alvorada

O almoço na residência oficial contará com a presença do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e do chanceler uruguaio, Francisco Bustillo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:45

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:45

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou
O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou Crédito: Reprodução Twitter
O presidente da República, Jair Bolsonaro, receberá nesta quarta-feira, 3, o presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, para um almoço no Palácio da Alvorada. A visita será a primeira viagem oficial do chefe de Estado uruguaio, que tomou posse em 1° de março do ano passado. Na ocasião, Bolsonaro viajou para participar da cerimônia de posse de Lacalle Pou.
O almoço na residência oficial contará com a presença do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e do chanceler uruguaio, Francisco Bustillo.
Segundo fontes auxiliares do governo, o encontro se trata de uma "agenda aberta" - sem pauta específica -, em que o relacionamento bilateral entre os dois países será tratado de forma geral.
Em dezembro, durante sua participação na reunião virtual do Mercosul, Bolsonaro fez acenos ao governo uruguaio ao destacar parcerias com o país vizinho e parabenizar o Uruguai pelo trabalho na liderança do bloco em 2020.
Apesar da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) ainda não confirmar o compromisso da quarta-feira entre os dois presidentes, a viagem de Lacalle Pou foi confirmada por autoridades do governo uruguaio, de acordo com informações da agência EFE.

Veja Também

Gastos com leite condensado e outros alimentos são de todo Executivo e não apenas de Bolsonaro

Onyx e Tereza Cristina reassumem ministérios após vitória de Lira

Bolsonaro celebra vitória de Lira com foto nas redes sociais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Ernesto Araújo Jair Bolsonaro Brasília (DF) Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados