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Candidato apoiado por Bolsonaro

Onyx e Tereza Cristina reassumem ministérios após vitória de Lira

As nomeações de Onyx e Tereza, que os colocam de volta na Esplanada dos Ministérios, foram publicadas nesta terça em edição extra do Diário Oficial da União
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 18:22

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 18:22

Os ministros Onyx e Tereza Cristina
Os ministros Onyx e Tereza Cristina Crédito: Reprodução Twitter
Os deputados federais do DEM Onyx Lorenzoni e Tereza Cristina retornaram nesta terça-feira, 2, aos seus cargos de ministros da Cidadania e da Agricultura do Governo de Jair Bolsonaro. Eles haviam sido exonerados para assumir seus mandatos legislativos e assim poderem votar e atuar em prol da vitória de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara. Lira era o candidato do Planalto e venceu ontem o adversário Baleia Rossi (MDB-SP), este apoiado pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). As nomeações de Onyx e Tereza, que os colocam de volta na Esplanada dos Ministérios, foram publicadas nesta terça em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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