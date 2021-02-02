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Críticas

Lira é autoritário e tenta barrar oposição na Mesa Diretora, diz PT

A sigla voltou a alegar que houve instabilidade no sistema interno da Câmara dos Deputados, o que teria causado atraso no registro do bloco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 fev 2021 às 17:48

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 17:48

Arthur Lira discursa após vencer eleição na Câmara dos Deputados, em 1 de fevereiro de 2021
Arthur Lira discursa após vencer eleição na Câmara Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
O Partido dos Trabalhadores (PT) rechaçou a decisão do novo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que, em seu primeiro ato, anulou o registro do bloco de seu adversário, Baleia Rossi (MDB-SP), o que pode reduzir a participação dos partidos que integram o grupo na Mesa Diretora da Casa.
Em nota, o PT afirma que há uma tentativa de barrar a representação da oposição na direção do Legislativo. A sigla voltou a alegar que houve instabilidade no sistema interno da Câmara, o que teria causado atraso no registro do bloco.
Embora o ex-presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ) tenha aceitado a justificativa, Lira anulou a decisão minutos após ser eleito.
O PT classificou o ato como autoritário, ilegal e antirregimental.
"A maior bancada da Câmara não aceitará que a democracia seja calada dentro da casa do povo", informou o partido.

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