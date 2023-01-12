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Ataque em Brasília

AGU pede bloqueio de bens de 59 suspeitos de financiar atos golpistas

Pessoas e empresas citadas em ação civil pública, inclusive do Espírito Santo, fretaram ônibus apreendidos por ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes; valor de R$ 6,5 milhões seria para reparar danos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

12 jan 2023 às 16:46

Publicado em 12 de Janeiro de 2023 às 16:46

Advocacia-Geral da União pediu ao juízo da 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal o bloqueio de R$ 6,5 milhões em bens de 52 pessoas e sete empresas apontadas como financiadoras de transportes para os atos golpistas registrados em Brasília no domingo (8), quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e destruíram parte das sedes dos três Poderes.
As pessoas e empresas citadas na ação civil pública protocolada nesta quarta (11), fretaram ônibus apreendidos por ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes. A lista foi elaborada com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a AGU, o grupo teve "papel decisivo" no que ocorreu no domingo (8) e, assim, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal.
Bolsonaristas golpistas causam destruição nas sedes dos três poderes em Brasília (DF)
Bolsonaristas golpistas destroem sedes dos Três Poderes em Brasília (DF) Crédito: VAlter Campanato/Agência Brasil
No documento entregue à Justiça Federal no Distrito Federal, a AGU lista pessoas e empresas de dez Estados — São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins e Espírito Santo. Segundo o órgão, as 52 pessoas e as sete empresas listas "de vontade livre e consciente, financiaram/participaram de atos que se convolaram em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal, resultaram danos à própria ordem democrática brasileira'.

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"A aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo, o que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três Poderes da República. E sob esse aspecto é de se ressaltar que tais pessoas possuíam plena consciência de que o movimento poderia ocasionar o evento tal como vimos, de modo que a responsabilização civil é medida que se impõe em regime de solidariedade com quem mais deu causa ao dano ao patrimônio público", argumenta a AGU.
De acordo com o órgão, o montante de R$ 6.539.100,00 requerido deve ser usado para reparar danos causados pela depredação de patrimônio público. O valor indicado na ação é tido como "preliminar" — leva em consideração "estimativas" sobre danos de R$ 3,5 milhões ao Senado e de R$ 3,03 milhões Câmara. Ainda não foi calculado o prejuízo causado ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal.

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