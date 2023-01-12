AGU pede bloqueio de bens de 59 suspeitos de financiar atos golpistas

As pessoas e empresas citadas na ação civil pública protocolada nesta quarta (11), fretaram ônibus apreendidos por ordem assinada pelo ministro Alexandre de Moraes . A lista foi elaborada com o auxílio de dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Segundo a AGU, o grupo teve "papel decisivo" no que ocorreu no domingo (8) e, assim, devem responder pelos danos causados ao patrimônio público federal.

Bolsonaristas golpistas destroem sedes dos Três Poderes em Brasília (DF) Crédito: VAlter Campanato/Agência Brasil

No documento entregue à Justiça Federal no Distrito Federal, a AGU lista pessoas e empresas de dez Estados — São Paulo, Mato Grosso, Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Tocantins e Espírito Santo. Segundo o órgão, as 52 pessoas e as sete empresas listas "de vontade livre e consciente, financiaram/participaram de atos que se convolaram em atos ilícitos dos quais, mais que os danos materiais ao patrimônio público federal, resultaram danos à própria ordem democrática brasileira'.

"A aglomeração de pessoas com fins não pacíficos só foi possível graças ao financiamento e atuação das pessoas listadas no polo passivo, o que culminou nos atos de vandalismo às dependências dos três Poderes da República. E sob esse aspecto é de se ressaltar que tais pessoas possuíam plena consciência de que o movimento poderia ocasionar o evento tal como vimos, de modo que a responsabilização civil é medida que se impõe em regime de solidariedade com quem mais deu causa ao dano ao patrimônio público", argumenta a AGU.