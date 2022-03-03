Agente da PF conhecido como 'Hipster da Federal' é morto ao tentar invadir casa

Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, conhecido como 'Hipster da Federal', foi morto após tentar invadir casa Crédito: Reprodução/Instagram

O policial federal Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, que ficou conhecido como 'Hipster da Federal' ao fazer a escolta do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando o político foi preso em 2016, morreu na cidade de Buritinópolis, no Centro de Goiás, na madrugada desta quinta-feira (3), após invadir uma casa na zona rural e ser baleado pelo morador. As informações são da Polícia Civil de Goiás.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares e amigos relataram que Lucas se encontrava em surto psicótico desde a terça-feira (1) e que, antes de invadir a residência onde foi morto, teria gritado do lado de fora dizendo que "havia um demônio" na casa.

Dentro do imóvel estavam o dono, a esposa e a filha do casal de 3 anos. O morador relatou à polícia que ouviu barulhos de gente em volta da sua residência e uma gritaria com diversos xingamentos. Foi quando o policial federal desligou o padrão de energia e arrombou a porta da residência.

O morador narrou que, diante da escuridão e com medo, atirou no policial com uma espingarda. O autor do disparo disse à polícia que avisou Valença que estava armado e não entrasse, mas, mesmo assim, ele entrou no imóvel e seguiu na sua direção. Foi então que ele disparou um tiro. De acordo com informações colhidas pelo delegado, depois de levar o tiro, Valença começou a gritar que era policial. Em seguida, o morador ligou para a Polícia Militar e pediu socorro.

Ele alegou à polícia que agiu em legítima defesa. No entanto, o dono da casa acabou preso por posse ilegal de arma de fogo.

"Depois dos primeiros socorros, todos foram encaminhados para esta delegacia, onde foi feito auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que, por circunstâncias do fato, seria por legítima defesa", disse o delegado Adriano Jaime, da Polícia Civil de Goiás.

Depois de prestar depoimento, o morador pagou fiança e foi liberado. Ele deve aguardar a conclusão da investigação em liberdade.

Lucas Soares Dantas Valença chegou a participar do programa "Encontro", de Fátima Bernardes, após a prisão de Eduardo Cunha Crédito: Reprodução/TV Globo

Agentes do Instituto de Criminalística da Polícia Civil estiveram na chácara para realizar a perícia no local. O Instituto Médico Legal de Posse recolheu o corpo para exames que devem indicar a causa da morte.

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