Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Agente da PF conhecido como 'Hipster da Federal' é morto ao tentar invadir casa
Em Goiás

Agente da PF conhecido como 'Hipster da Federal' é morto ao tentar invadir casa

Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, ganhou notoriedade ao fazer a escolta do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando o político foi preso em 2016

Publicado em 03 de Março de 2022 às 10:05

Publicado em 

03 mar 2022 às 10:05
Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, conhecido como 'Hipster da Federal', foi morto após tentar invadir casa
Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, conhecido como 'Hipster da Federal', foi morto após tentar invadir casa Crédito: Reprodução/Instagram
O policial federal Lucas Soares Dantas Valença, de 36 anos, que ficou conhecido como 'Hipster da Federal' ao fazer a escolta do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, quando o político foi preso em 2016, morreu na cidade de Buritinópolis, no Centro de Goiás, na madrugada desta quinta-feira (3), após invadir uma casa na zona rural e ser baleado pelo morador. As informações são da Polícia Civil de Goiás.
Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, familiares e amigos relataram que Lucas se encontrava em surto psicótico desde a terça-feira (1) e que, antes de invadir a residência onde foi morto, teria gritado do lado de fora dizendo que "havia um demônio" na casa.
Dentro do imóvel estavam o dono, a esposa e a filha do casal de 3 anos. O morador relatou à polícia que ouviu barulhos de gente em volta da sua residência e uma gritaria com diversos xingamentos. Foi quando o policial federal desligou o padrão de energia e arrombou a porta da residência.
O morador narrou que, diante da escuridão e com medo, atirou no policial com uma espingarda. O autor do disparo disse à polícia que avisou Valença que estava armado e não entrasse, mas, mesmo assim, ele entrou no imóvel e seguiu na sua direção. Foi então que ele disparou um tiro. De acordo com informações colhidas pelo delegado, depois de levar o tiro, Valença começou a gritar que era policial. Em seguida, o morador ligou para a Polícia Militar e pediu socorro.
 Ele alegou à polícia que agiu em legítima defesa. No entanto, o dono da casa acabou preso por posse ilegal de arma de fogo.
"Depois dos primeiros socorros, todos foram encaminhados para esta delegacia, onde foi feito auto de prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que, por circunstâncias do fato, seria por legítima defesa", disse o delegado Adriano Jaime, da Polícia Civil de Goiás.
Depois de prestar depoimento, o morador pagou fiança e foi liberado. Ele deve aguardar a conclusão da investigação em liberdade.
Lucas Soares Dantas Valença chegou a participar do programa
Lucas Soares Dantas Valença chegou a participar do programa "Encontro", de Fátima Bernardes, após a prisão de Eduardo Cunha Crédito: Reprodução/TV Globo
Agentes do Instituto de Criminalística da Polícia Civil estiveram na chácara para realizar a perícia no local. O Instituto Médico Legal de Posse recolheu o corpo para exames que devem indicar a causa da morte.

ÚLTIMA APARIÇÃO EM 2021

Segundo o colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, Lucas reapareceu em 2021 na busca pelo serial killer Lázaro Barbosa, que ocorreu em meados de 2021 no estado de Goiás.

Veja Também

Ladrão invade quintal de casa e acaba esfaqueado em Cachoeiro

Câmera flagra batida na Serra que terminou com morte de motorista

Suspeito de envolvimento em chacina com 4 mortos no ES é preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Goiás Polícia Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados