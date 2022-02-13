Advogado morre após briga com síndico de condomínio em SP

O advogado Celso Wanzo, de 58 anos, morreu no sábado (12) em São José do Rio Preto (a 443 km de São Paulo), segundo a família, após ser agredido durante discussão com o síndico do condomínio onde morava, no bairro Jardim Pinheiros.

De acordo com a mulher de Wanzo, a arquiteta Giani Senefonte, eles estavam em casa com amigos assistindo ao jogo do Palmeiras na final do Mundial de Clubes quando ouviram xingamentos vindos da calçada.

Ainda segundo Senefonte, o advogado viu que era o síndico do condomínio e desceu acompanhado de um amigo. Logo que chegou à calçada, o agressor teria desferido um soco no advogado, que teria caído no chão desacordado.

O advogado estava com a camisa do Palmeiras no momento do crime mas, segundo a mulher, a briga não foi por causa de futebol Crédito: Redes Sociais

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu. O advogado estava com a camisa do Palmeiras no momento do crime mas, segundo a mulher, a briga não foi por causa de futebol. "Não tem nada a ver com o Palmeiras. Não sei de onde surgiu essa informação. Eu estava no hospital quando o boletim de ocorrência foi feito", diz ela sobre a suposta origem da informação. O motivo da discussão não foi informado pela arquiteta.