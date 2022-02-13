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Investigação

Advogado morre após briga com síndico de condomínio em SP

O nome do agressor não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. O que se sabe é que o homem tem 44 anos, foi detido, mas em seguida liberado após pagar fiança de R$ 5 mil

Publicado em 13 de Fevereiro de 2022 às 18:58

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 fev 2022 às 18:58
O advogado Celso Wanzo, de 58 anos, morreu no sábado (12) em São José do Rio Preto (a 443 km de São Paulo), segundo a família, após ser agredido durante discussão com o síndico do condomínio onde morava, no bairro Jardim Pinheiros.
De acordo com a mulher de Wanzo, a arquiteta Giani Senefonte, eles estavam em casa com amigos assistindo ao jogo do Palmeiras na final do Mundial de Clubes quando ouviram xingamentos vindos da calçada.
Ainda segundo Senefonte, o advogado viu que era o síndico do condomínio e desceu acompanhado de um amigo. Logo que chegou à calçada, o agressor teria desferido um soco no advogado, que teria caído no chão desacordado.
Celso Wanzo
O advogado estava com a camisa do Palmeiras no momento do crime mas, segundo a mulher, a briga não foi por causa de futebol Crédito: Redes Sociais
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital de Base, mas não resistiu e morreu. O advogado estava com a camisa do Palmeiras no momento do crime mas, segundo a mulher, a briga não foi por causa de futebol. "Não tem nada a ver com o Palmeiras. Não sei de onde surgiu essa informação. Eu estava no hospital quando o boletim de ocorrência foi feito", diz ela sobre a suposta origem da informação. O motivo da discussão não foi informado pela arquiteta.
O nome do agressor não foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública. O que se sabe é que o homem tem 44 anos, foi detido, mas em seguida liberado após pagar fiança de R$ 5 mil. O caso será investigado pelo 5º DP de São José do Rio Preto.

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